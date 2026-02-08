Украина может взыскать миллиарды евро с Италии из-за зимней Олимпиады-2026: что произошло на Играх

В Италии стартовала зимняя Олимпиада-2026. Участие в соревнованиях принимают почти 3 тысячи атлетов из 92-х стран мира.

К сожалению, Игры не обходятся и без россиян. Несмотря на бан российского олимпийского комитета представителей этой страны все равно допускают к Олимпиаде.

По теме "Он глупый": легенда НХЛ уничтожил президента ФИФА, который хочет снять санкции с России в футболе

Может ли Украина получить миллиарды?

Выступать они могут только в нейтральном статусе в случае подтверждения своей неподдержки войны в Украине. Именно таким образом 13 россиян смогли получить олимпийские лицензии.

Двукратный чемпион НХЛ Доминик Гашек выразил возмущение из-за допуска спортсменов из России к Олимпийским играм. Более того, хоккеист считает, что Украина должна осудить Международный олимпийский комитет.

13 российских спортсменов! Из-за этой Олимпиады в российской империалистической войне будет убито и искалечено много людей. Я только повторю, что полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украине следует судиться с ними и требовать миллиарды евро компенсации. Жизнь важнее Игр,

– написал Гашек у себя соцсети X.



Доминик Гашек призвал Украину взыскать деньги за участие россиян в Олимпиаде / фото из соцсети Х Гашека

Отметим, что любители России присутствуют не только в качестве нейтральных атлетов. Было установлено, что почти 75% сборной Грузии на Олимпиаде-2026 состоит из спортсменов с российским прошлым.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и прилегающих регионах Италии. Украина отправила на соревнования 46 спортсменов, которые будут участвовать в 11-ти видах спорта.

Какие санкции против России в спорте?