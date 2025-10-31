Известно, сколько получат украинские спортсмены за медали зимней Олимпиады-2026

Осталось менее чем сто дней до начала зимних Олимпийских игр-2026. Соревнования состоятся в Италии.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт раскрыл премиальные для украинских спортсменов, которые станут призерами на зимних Олимпийских играх-2026. Они несколько изменились, если сравнивать с суммами за летнюю Олимпиаду-2024, передает 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.ua.

Какие премиальные заработают украинские атлеты за медали Олимпиады-2026?

Вадим Гутцайт рассказал, что за победу на Олимпийских играх-2026 украинские атлеты получат 125 тысяч долларов. Это такая же сумма, которую получили наши атлеты за "золото" летней Олимпиады-2024. Напомним, что на летних Играх Украина завоевала три золотые медали (Ярослава Магучих, Александр Хижняк и женская команда на сабле).

Зато по словам президента НОК, несколько изменятся премиальные за заработанные "серебро" или "бронзу".

За золотую медаль премиальные будут такими же, как и для олимпийцев на летних Играх в Париже – 125 тысяч долларов. Однако, суммы за серебро и бронзу будут другими – 80 тысяч долларов за серебряную медаль и 55 тысяч долларов за бронзовую,

– рассказал Гутцайт.

Также Вадим Маркович добавил, что сейчас украинская сборная получила 18 лицензий на зимние Игры-2026. Гутцайт отметил, что Украина рассчитывает получить около 40 пропусков на Олимпиаду-2026. До 18 января 2026 года украинские спортсмены еще будут иметь время, чтобы попасть на Игры в Италию.

Напомним, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который по совместительству является вице-премьером страны, призвал остановить все военные действия в мире на время зимних Игр-2026.

"Мы должны быть чемпионами мира. Мы поддерживаем план США по Газе. Как сказал Папа Лев, мы никогда не должны отказываться от надежды на мир. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы вносим предложение в ООН об олимпийском перемирии для всех войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке", – процитировало заявление Таяни источник Ansa.

