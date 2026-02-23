Франция заплатила 300 тысяч евро своей олимпийской чемпионке, получившей тюремный срок

Олимпийские игры 2026 завершились 22 февраля, но их истории еще долго будут обсуждать фанаты. Эти Игры запомнились не только медалями и рекордами, но и неожиданными моментами, такие как участие Жюльи Симон за Францию, несмотря на предыдущие проблемы с законом.

Французская биатлонистка благодаря выступлениям на Играх-2026 получит от Министерства спорта Франции 280 тысяч евро, пишет Ski-nordique.net. Ранее сообщалось, что золотая медаль приносит 80 000 евро, серебряная – 40 000, бронзовая – 20 000.

За что Симон получила тюремный срок?

L'Equipe сообщила, что Жулья Симон, была признана виновной в краже и мошенничестве.

Уголовный суд Альбервилля вынес приговор по делу Симон. Биатлонистку признали виновной, и ей назначили условное заключение на 3 месяца и штраф в размере 15 тысяч евро.

Биатлонистка сборной Франции получила подозрение в финансовом мошенничестве еще летом 2023 года. Это произошло после того, как Бреза-Буше подала жалобу, утверждая, что Симон якобы использовала ее банковскую карточку для онлайн-покупок на несколько тысяч евро.

Сколько заработали французские спортсмены на этой Олимпиаде?