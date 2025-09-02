В понедельник, 1 сентября, Александр Зинченко сменил клубную прописку. Он продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге, но уже не в составе Арсенала.

Украинский футболист перешел в Ноттингем Форест, где будет выступать на правах аренды. Этот трансфер прокомментировал Росс Уилсон, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "лесников".

Читайте также Ливерпуль оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Что в Ноттингеме сказали о трансфере Зинченка?

Спортивный директор английского клуба заявил, что рад подписанию игрока сборной Украины. Он считает, что Зинченко поможет команде своим опытом и станет важной частью коллектива.

"Послужной список Александра говорит сам за себя. Он был важной частью очень успешной команды Манчестер Сити и играл значительную роль в Арсенале в последние годы. Он принесет неоценимый опыт в Ноттингем Форест, и мы рады, что именно он стал нашим последним новичком этим летом.

Мы много работали на трансферном окне, чтобы сформировать конкурентный состав с балансом молодости и опыта, готовый бороться во всех турнирах. Александр – замечательное усиление, и мы уверены, что он будет иметь большое влияние как на поле, так и вне его", – сказал Уилсон.

К слову. В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча в составе Арсенала, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В нынешней кампании он не попадал даже в заявку команды.

Напомним, что в последний день трансферного окна игроком клуба АПЛ стал Кевин. Бразилец перешел из Шахтера в Фулхэм, став рекордным трансфером в истории "дачников".

Что известно о новом клубе Зинченка?