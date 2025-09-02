"Матиме великий вплив": у Ноттінгем Форест прокоментували трансфер Зінченка
- Олександр Зінченко перейшов у Ноттінгем Форест на правах оренди з Арсенала.
- Спортивний директор "лісників" Росс Вілсон висловився про цей трансфер, зазначивши, що Зінченко стане важливою частиною команди завдяки своєму досвіду.
У понеділок, 1 вересня, Олександр Зінченко змінив клубну прописку. Він продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі, але вже не у складі Арсенала.
Український футболіст перейшов у Ноттінгем Форест, де виступатиме на правах оренди. Цей трансфер прокоментував Росс Вілсон, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "лісників".
Що в Ноттінгемі сказали про трансфер Зінченка?
Спортивний директор англійського клубу заявив, що радий підписанню гравця збірної України. Він вважає, що Зінченко допоможе команді своїм досвідом і стане важливою частиною колективу.
"Послужний список Олександра говорить сам за себе. Він був важливою частиною дуже успішної команди Манчестер Сіті та відігравав значну роль в Арсеналі в останні роки. Він принесе неоціненний досвід у Ноттінгем Форест, і ми раді, що саме він став нашим останнім новачком цього літа.
Ми багато працювали на трансферному вікні, щоб сформувати конкурентний склад із балансом молодості та досвіду, готовий боротися в усіх турнірах. Олександр – чудове підсилення, і ми впевнені, що він матиме великий вплив як на полі, так і поза ним", – сказав Вілсон.
До слова. В минулому сезоні Олександр Зінченко провів 23 матчі у складі Арсенала, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. В нинішній кампанії він не потрапляв навіть у заявку команди.
Нагадаємо, що в останній день трансферного вікна гравцем клубу АПЛ став Кевін. Бразилець перейшов із Шахтаря у Фулгем, ставши рекордним трансфером в історії "дачників".
Що відомо про новий клуб Зінченка?
- Ноттінгем Форест – один з найстаріших футбольних клубів світу, який був заснований у 1865 році.
- Дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів (1979, 1980).
- "Лісники" повернулися в АПЛ у сезоні-2022/2023 після 23-річної перерви в елітному дивізіоні.
- У нинішній кампанії команда вперше у XXI столітті гратиме у єврокубках, а саме – у Лізі Європи.