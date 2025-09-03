Лидер сборной Украины Александр Зинченко в последний день трансферного окна присоединился к английскому Ноттингем Форест. Украинец будет играть за "лесников" на правах аренды до конца сезона.

Во время летнего трансферного окна Александр Зинченко имел несколько вариантов продолжения карьеры. Однако потенциальных покупателей отпугивала большая заработная плата украинского легионера, пишет 24 Канал.

Читайте также "Будет иметь большое влияние": в Ноттингем Форест прокомментировали трансфер Зинченко

Сколько денег зарабатывает Зинченко?

В лондонском Арсенале Александр Зинченко входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков. Украинец зарабатывает за год 7,8 миллиона фунтов стерлингов. В гривнах эта сумма составляет фантастические 432 миллиона. За одну неделю банковский счет украинца пополнялся на 150 тысяч фунтов стерлингов (8,3 миллиона гривен).

Для сравнения, самую высокую заплату в Арсенале имеет немецкий форвард Кай Гаверц – 14,56 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем у Зинченко.

В последнем сезоне Александр потерял место в основном составе "канониров". Держать такого игрока на скамейке запасных было невыгодно лондонскому клубу. Поэтому летом украинцу подыскивали варианты для аренды или выкупа.

Из-за высокой заработной платы от Зинченко отказались в Италии и Франции. Только представитель Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест согласился взять игрока сборной Украины.

По информации британских СМИ, "лесники" будут платить большую часть зарплаты Зинченко, а определенную долю будет доплачивать Арсенал. Поэтому "канониры" сумели несколько разгрузить свою платежную ведомость. Общий годовой доход Зинченко не изменится.

Кто из украинских футболистов получает самую большую зарплату?