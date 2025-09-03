Лідер збірної України Олександр Зінченко в останній день трансферного вікна приєднався до англійського Ноттінгем Форест. Українець гратиме за "лісників" на правах оренди до кінця сезону.

Під час літнього трансферного вікна Олександр Зінченко мав кілька варіантів продовження кар'єри. Однак потенційних покупців відлякувала велика заробітна плата українського легіонера, пише 24 Канал.

Читайте також "Матиме великий вплив": у Ноттінгем Форест прокоментували трансфер Зінченка

Скільки грошей заробляє Зінченко?

В лондонському Арсеналі Олександр Зінченко входить до десятки найбільш високооплачуваних гравців. Українець заробляє за рік 7,8 мільйона фунтів стерлінгів. У гривнях ця сума становить фантастичні 432 мільйони. За один тиждень банківський рахунок українця поповнювався на 150 тисяч фунтів стерлінгів (8,3 мільйона гривень).

Для порівняння, найвищу заплату в Арсеналі має німецький форвард Кай Гаверц – 14,56 мільйона євро. Це майже вдвічі більше, ніж у Зінченка.

В останньому сезоні Олександр втратив місце в основному складі "канонірів". Тримати такого гравця на лаві запасних було невигідно лондонському клубу. Тож влітку українцю підшукували варіанти для оренди або викупу.

Через високу заробітну плату від Зінченка відмовилися в Італії та Франції. Лише представник Англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест погодився взяти гравця збірної України.

За інформацією британських ЗМІ, "лісники" платитимуть більшу частину зарплати Зінченка, а певну частку доплачуватиме Арсенал. Тож "каноніри" зуміли дещо розвантажити свою платіжну відомість. Загальний річний дохід Зінченка не зміниться.

Хто з українських футболістів отримує найбільшу зарплату?