Издание France Football объявило имена 30-ти игроков, которые будут претендовать на главную индивидуальную награду в футболе. Доминирующим клубом в этом списке ожидаемо является ПСЖ.

Уже в сентябре станет известен новый обладатель "Золотого Мяча". За полтора месяца до церемонии награждения издание France Football объявило претендентов на этот трофей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ballon d'Or.

Кто среди претендентов?

В список традиционно вошли 30 футболистов. Среди них оказался с легендарный Криштиану Роналду, которого в прошлом году не было среди кандидатов. Полный перечень игроков следующий:

Витинья (ПСЖ) Усман Дембеле (ПСЖ) Нуну Мендеш (ПСЖ) Ашраф Хакими (ПСЖ) Дезире Дуэ (ПСЖ) Хвича Кварацхелия (ПСЖ) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) Педри (Барселона) Пау Кубарси (Барселона) Роберт Левандовский (Барселона) Ламин Ямаль (Барселона) Рафинья (Барселона) Мохамед Салах (Ливерпуль) Флориан Вирц (Ливерпуль) Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) Давид Рая (Арсенал) Уильям Салиба (Арсенал) Букайо Сака (Арсенал) Джуд Беллингем (Реал) Килиан Мбаппе (Реал) Винисиус Жуниор (Реал) Коул Палмер (Челси) Энцо Фернандес (Челси) Лаутаро Мартинес (Интер) Дензел Думфрис (Интер) Серу Гирасси (Боруссия Д) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) Гарри Кейн (Бавария) Криштиану Роналду (Аль-Наср)

Интересно, что среди кандидатов нет действующего обладателя награды Родри. Полузащитник Манчестер Сити долго лечился от травмы и пропустил почти весь сезон 2024-2025.

Наибольшее представительство имеет ПСЖ. От действующего победителя Лиги чемпионов на награду претендуют... игроков. Церемония награждения состоится 22 сентября в Париже в театре "Шатле".