Видання France Football оголосило імена 30-ти гравців, які претендуватимуть на головну індивідуальну нагороду у футболі. Домінуючим клубом у цьому списку очікувано є ПСЖ.

Вже у вересні стане відомий новий володар "Золотого М'яча". За півтора місяця до церемонії нагородження видання France Football оголосило претендентів на цей трофей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ballon d'Or.

Хто серед претендентів?

До списку традиційно увійшли 30 футболістів. Серед них опинився із легендарний Кріштіану Роналду, якого минулого року не було серед кандидатів. Повний перелік гравців наступний:

Вітінья (ПСЖ) Усман Дембеле (ПСЖ) Нуну Мендеш (ПСЖ) Ашраф Хакімі (ПСЖ) Дезіре Дуе (ПСЖ) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) Фабіан Руїс (ПСЖ) Жоау Невеш (ПСЖ) Педрі (Барселона) Роберт Левандовський (Барселона) Ламін Ямаль (Барселона) Рафінья (Барселона) Мохамед Салах (Ліверпуль) Флоріан Вірц (Ліверпуль) Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) Джуд Беллінгем (Реал) Кіліан Мбаппе (Реал) Вінісіус Жуніор (Реал) Коул Палмер (Челсі) Лаутаро Мартінес (Інтер) Дензел Думфріс (Інтер) Серу Гірассі (Боруссія Д) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) Гаррі Кейн (Баварія) Скотт Мактомінай (Наполі) Віктор Дьокереш (Арсенал) Деклан Райс (Арсенал) Майкл Олісе (Баварія) Алексіс МакАлістер (Ліверпуль)

Цікаво, що серед кандидатів немає чинного володаря нагороди Родрі. Півзахисник Манчестер Сіті довго лікувався від травми та пропустив майже весь сезон 2024-2025.Також у номінантах відсутні легендарні Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.

Найбільше представництво має ПСЖ. Від чинного переможця Ліги чемпіонів на нагороду претендуютьаж 9 гравців. Церемонія нагородження відбудеться 22 вересня у Парижі в театрі "Шатле".