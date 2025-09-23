На "Золотом мяче" почтили память о Жоте: вдова погибшего игрока была на церемонии – видео
- На церемонии "Золотого мяча-2025" почтили память погибших футболистов Диогу Жоты и его брата Андре, которые погибли в ДТП 3 июля 2025 года.
- Присутствующие посмотрели видео, посвященное футболистам, а вдова Жоты, Руте Кардозу, присутствовала на мероприятии в Париже.
В понедельник, 22 сентября, состоялась 69-я церемония вручения "Золотого мяча-2025". Усман Дембеле и Айтана Бонмати стали обладателями самой престижной индивидуальной награды, но во время мероприятия был другой трогательный момент.
Перед вручением главных наград официального вечера со сцены театра Шатле почтили память вингера английского Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Оба футболиста погибли 3 июля 2025 года в смертельном ДТП, сообщает 24 Канал.
Стоит узнать "Золотой мяч-2025": обладатели трофеев во всех номинациях
Как на церемонии вспомнили о погибших Диогу Жоту и его брате Андре?
На большом экране включили ролик посвященный Диогу и Андре. Присутствующие в зале едва сдерживали слезы. В объектив камер попали игроки Ливерпуля и сборной Португалии, которые не могли спокойно просматривать видео.
На церемонии "Золотого мяча" почтили память Жоту: смотрите видео
Следует добавить, что на вручении "Золотого мяча" в Париже также была вдова Руте Кардозу, жена погибшего Жоты. Любимая футболиста надела роскошное белое платье и сдержанно улыбалась на камеры фотографов.
Что известно о гибели Диогу Жоты и его брата?
- Нападающий Ливерпуля и его брат Андре Силва погибли в ДТП в ночь на 3 июля 2025 года в испанской провинции Самора.
- Сообщалось, что люксовый Lamborghini попал в аварию, съехав с дороги из-за прокола шины во время обгона.
- BBC сообщало, что Жоте было запрещено возвращаться в Англию самолетом из-за незначительной операции.
- Накануне той ужасной аварии Жота провел один из лучших сезонов в своей карьере и женился на очаровательной избраннице Руте, с которой у него уже было трое детей.
- 5 июля футболисты были похоронены в родном Гондомаре.
- Только в конце июля вдова Руте смогла впервые прокомментировать смерть мужа. В ее инстаграме появилось фото с роскошной свадьбы пары с трогательной подписью: "Месяц с тех пор, как мы сказали: Пока смерть не разлучит нас. Навеки, твоя невеста".