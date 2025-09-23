В понедельник, 22 сентября, состоялась 69-я церемония вручения "Золотого мяча-2025". Усман Дембеле и Айтана Бонмати стали обладателями самой престижной индивидуальной награды, но во время мероприятия был другой трогательный момент.

Перед вручением главных наград официального вечера со сцены театра Шатле почтили память вингера английского Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Оба футболиста погибли 3 июля 2025 года в смертельном ДТП, сообщает 24 Канал.

Стоит узнать "Золотой мяч-2025": обладатели трофеев во всех номинациях

Как на церемонии вспомнили о погибших Диогу Жоту и его брате Андре?

На большом экране включили ролик посвященный Диогу и Андре. Присутствующие в зале едва сдерживали слезы. В объектив камер попали игроки Ливерпуля и сборной Португалии, которые не могли спокойно просматривать видео.

На церемонии "Золотого мяча" почтили память Жоту: смотрите видео

Следует добавить, что на вручении "Золотого мяча" в Париже также была вдова Руте Кардозу, жена погибшего Жоты. Любимая футболиста надела роскошное белое платье и сдержанно улыбалась на камеры фотографов.

Что известно о гибели Диогу Жоты и его брата?