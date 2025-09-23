У понеділок, 22 вересня, відбулась 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча-2025". Усман Дембеле та Айтана Бонматі стали володарями найпрестижнішої індивідуальної нагороди, але під час заходу був інший зворушливий момент.

Перед врученням головних нагород офіційного вечора зі сцени театру Шатле вшанували пам'ять вінгера англійського Ліверпуля Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. Обидва футболісти загинули 3 липня 2025 року у смертельній ДТП, повідомляє 24 Канал.

Як на церемонії згадали про загиблих Діогу Жоту та його брата Андре?

На великому екрані увімкнули ролик присвячений Діогу та Андре. Присутні у залі ледь стримували сльози. В об'єктив камер потрапили гравці Ліверпуля та збірної Португалії, які не могли спокійно переглядати відео.

На церемонії "Золотого м'яча" вшанували пам'ять про Жоту: дивіться відео

Слід додати, що на врученні "Золотого м'яча" у Парижі також була вдова Руте Кардозу, дружина загиблого Жоти. Кохана футболіста одягнула розкішну білу сукню та стримано посміхалась на камери фотографів.

Що відомо про загибель Діогу Жоти та його брата?