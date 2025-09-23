На "Золотому м'ячі" вшанували пам'ять про Жоту: вдова загиблого гравця була на церемонії – відео
- На церемонії "Золотого м'яча-2025" вшанували пам'ять загиблих футболістів Діогу Жоти та його брата Андре, які загинули в ДТП 3 липня 2025 року.
- Присутні переглянули відео, присвячене футболістам, а вдова Жоти, Руте Кардозу, була присутня на заході в Парижі.
У понеділок, 22 вересня, відбулась 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча-2025". Усман Дембеле та Айтана Бонматі стали володарями найпрестижнішої індивідуальної нагороди, але під час заходу був інший зворушливий момент.
Перед врученням головних нагород офіційного вечора зі сцени театру Шатле вшанували пам'ять вінгера англійського Ліверпуля Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. Обидва футболісти загинули 3 липня 2025 року у смертельній ДТП, повідомляє 24 Канал.
Як на церемонії згадали про загиблих Діогу Жоту та його брата Андре?
На великому екрані увімкнули ролик присвячений Діогу та Андре. Присутні у залі ледь стримували сльози. В об'єктив камер потрапили гравці Ліверпуля та збірної Португалії, які не могли спокійно переглядати відео.
На церемонії "Золотого м'яча" вшанували пам'ять про Жоту: дивіться відео
Слід додати, що на врученні "Золотого м'яча" у Парижі також була вдова Руте Кардозу, дружина загиблого Жоти. Кохана футболіста одягнула розкішну білу сукню та стримано посміхалась на камери фотографів.
Що відомо про загибель Діогу Жоти та його брата?
- Нападник Ліверпуля та його брат Андре Сілва загинули у ДТП у ніч проти 3 липня 2025 року в іспанській провінції Самора.
- Повідомлялось, що люксовий Lamborghini потрапив в аварію, з'їхавши з дороги через прокол шини під час обгону.
- BBC повідомляло, що Жоті було заборонено повертатись в Англію літаком через незначну операцію.
- Напередодні тієї жахливої аварії Жота провів один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі та одружився на чарівній обраниці Руте, з якою у нього вже було троє дітей.
- 5 липня футболістів було поховано у рідному Гондомарі.
- Лише наприкінці липня вдова Руте змогла вперше прокоментувати смерть чоловіка. В її інстаграмі з'явилось фото з розкішного весілля пари зі зворушливим підписом: "Місяць відтоді, як ми сказали: Поки смерть не розлучить нас. Навіки, твоя наречена".