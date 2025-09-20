Футбольные болельщики с нетерпением ждут того, чтобы узнать имя нового победителя "Золотого мяча". Ранее организаторы церемонии объявили дату и место проведения официального мероприятия.

Он состоится традиционно в столице Франции. Событие будет принимать знаменитый театр Шатле, сообщает 24 Канал.

Когда будет вручение "Золотого мяча-2025"?

Церемония награждения состоится 22 сентября. Она начнется в 21:00 по киевскому времени.

На признание лучшего футболиста сезона всего претендует 30 игроков. По мнению большинства мировых медиа есть пятерка главных фаворитов на получение "Золотого мяча-2025".

Отметим, что также на этой церемонии будут объявлены победители и в других номинациях. В частности, будут вручены награды:

Трофей Копа – лучшему молодому футболисту и футболистке;

Трофей Яшина – лучшему вратарю года среди мужчин и женщин;

Лучший тренер года (мужчины и женщины);

Лучшая команда года (в обеих категориях).

К слову. После невероятного доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду в номинации "Золотой мяч" легендарные футболисты второй раз подряд не попали в тридцатку претендентов на награду.

Напомним, что ранее признание от Роналдиньо получил один из главных фаворитов в борьбе за "Золотой мяч-2025". В комментарии для GiveMeSport он заявил, что Ламин Ямаль заслуживает этой награды.

Мне нравится наблюдать за ним, потому что он изобретательный игрок. Если он будет продолжать упорно работать, то станет большой звездой. Ямаль будет следующим обладателем "Золотого мяча", это точно,

– сказал Роналдиньо.

Напомним, что в прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник Родри. Он опередил в голосовании Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, которые заняли второе и третье места соответственно.

Что известно о "Золотом мяче-2025"?