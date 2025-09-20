Всего на самую престижную индивидуальную награду претендует 30 футболистов. Кто считается главными фаворитами на приз, рассказывает 24 Канал.

Кто главный претендент на "Золотой мяч"?

В списке номинантов оказалось сразу девять игроков, которые представляли французский ПСЖ в прошлом сезоне. Парижане выиграли все внутренние трофеи и впервые победили в Лиге чемпионов, поэтому такое признание вполне оправдано.

В общем пока главными претендентами на "Золотой мяч-2025" считаются пять игроков. Почти все эксперты выделяют Усмана Дембеле, Ламина Ямаля, Рафинью, Витинью и Мохаммеда Салаха.

После анализа Zonal Sports индивидуальной статистики, добытых командных трофеев и влияния игроков в решающих матчах именно в таком порядке должны оказаться футболисты в топ-5. Поэтому аналитики этого издания, как и большинства мировых медиа, прогнозируют, что звезда ПСЖ заберет трофей домой после церемонии награждения.

TNT Sports при этом прогнозирует другого победителя. По мнению авторитетного издания, победителем должен стать Витинья. Полузащитник ПСЖ был важной частью команды и завоевал те же титулы, что и Усман Дембеле, но добавил к ним также победу в Лиге наций со сборной Португалии.

А вот Sporting News высказывает не самое популярное мнение, однако то, которое точно имеет право на существование. Издание на первое место поставило Рафинью и подробно объяснило свою позицию.

Бразилец был стабильным и результативным игроком с момента присоединения к Барселоне, но в свой первый год под руководством Флика он обрел новую форму. Хотя его 18 голов и 11 ассистов в матчах Ла Лиги были жизненно важными для того, чтобы Барселона одержала победу в национальном чемпионате, именно 13 голов и 9 результативных передач в ЛЧ являются главными в его резюме за "Золотой мяч",

– говорится в сообщении.

В общем, проанализировав немало источников и мнений экспертов, кажется, что топ-3 будет иметь такой вид в этом году:

Усман Дембеле Ламин Ямаль Витинья

К слову. Всего обладателями "Золотого мяча" становились 46 футболистов, среди которых были и три украинца. Эту престижную награду выигрывали – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, которые в конце весны провели турне по Украине со своими призами.

Кто боролся за "Золотой мяч" в прошлом сезоне?