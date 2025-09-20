Всього на найпрестижнішу індивідуальну нагороду претендує 30 футболістів. Хто вважається головними фаворитами на приз, розповідає 24 Канал.

Хто головний претендент на "Золотий м'яч"?

У списку номінантів опинилося одразу дев'ять гравців, які представляли французький ПСЖ у минулому сезоні. Парижани виграли всі внутрішні трофеї та вперше тріумфували в Лізі чемпіонів, тож таке визнання є цілком виправданим.

Загалом наразі головними претендентами на "Золотий м'яч-2025" вважаються п'ять гравців. Майже всі експерти виділяють Усмана Дембеле, Ламіна Ямаля, Рафінью, Вітінью та Мохаммеда Салаха.

Після аналізу Zonal Sports індивідуальної статистики, здобутих командних трофеїв і впливу гравців у вирішальних матчах саме в такому порядку мають опинитися футболісти в топ-5. Тож аналітики цього видання, як і більшості світових медіа, прогнозують, що зірка ПСЖ забере трофей додому після церемонії нагородження.

TNT Sports при цьому прогнозує іншого переможця. На думку авторитетного видання, переможцем має стати Вітінья. Півзахисник ПСЖ був важливою частиною команди та здобув ті ж титули, що й Усман Дембеле, але додав до них також перемогу в Лізі націй зі збірною Португалії.

А ось Sporting News висловлює не найпопулярнішу думку, проте ту, яка точно має право на існування. Видання на перше місце поставило Рафінью та детально пояснило свою позицію.

Бразилець був стабільним і результативним гравцем з моменту приєднання до Барселони, але у свій перший рік під керівництвом Фліка він знайшов нову форму. Хоча його 18 голів і 11 асистів у матчах Ла Ліги були життєво важливими для того, щоб Барселона здобула перемогу в національному чемпіонаті, саме 13 голів і 9 результативних передач у ЛЧ є головними в його резюме за "Золотий м'яч",

– йдеться у повідомленні.

Загалом, проаналізувавши чимало джерел і думок експертів, здається, що топ-3 матиме такий вигляд цього року:

Усман Дембеле Ламін Ямаль Вітінья

До слова. Всього володарями "Золотого м'яча" ставали 46 футболістів, серед яких були й три українці. Цю престижну нагороду вигравали – Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко, які наприкінці весни провели турне по Україні зі своїми призами.

