Своим мнением относительно предстоящей церемонии поделился легендарный в прошлом футболист Луиш Фигу. Он признался, кого считает фаворитом на получение "Золотого мяча-2025", сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.

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Кого Фигу считает фаворитом на "ЗМ-2025"

Португалец выделил трех игроков. Он назвал двух звезд ПСЖ, которые выиграли все возможные трофеи сезона на клубном уровне, а также вундеркинда из Барселоны.

Не думаю, что клубный чемпионат мира окажет какое-то влияние на "Золотой мяч". Как по мне, тремя главными претендентами являются Витинья, Ламин Ямаль и Усман Дембеле. Португалец имеет хорошие шансы на победу, но здесь все будет зависеть от людей, которые голосуют,

– сказал Фигу.

Отметим, что Витинья, кроме фантастического сезона на клубном уровне, также триумфовал со сборной Португалии в Лиге наций. В финале его национальная команда одолела Испанию.

Справка. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 22 сентября. Полный список претендентов на награду объявят 7 августа.

Напомним, что в 2024 году "Золотой мяч" получил полузащитник Манчестер Сити Родри. Он набрал 1170 баллов, минимально опередив Винисиуса Жуниора из Реала – 1129 очков.