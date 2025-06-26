При этом редко можно увидеть видео с маленьким Месси из его детства, сообщает 24 Канал. Однако в сеть попало интересное видео, которое опубликовал Ньюэллз Олд Бойз.

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Видео с Месси в детстве

Именно в этом клубе Месси воспитывался перед переходом в Барселону. Аргентинцы поделились архивным видео с 1996 года, когда будущей звезде футбола было всего 9 лет.

Тогда юношеская команда Ньюэллз Олд Бойз выиграла турнир "Копа де ла Амистад". Девятилетних игроков представляли фанатам на домашней арене клуба "Эстадио Марсело Бьелса".

9-летний Месси зажигает публику в Аргентине: смотреть видео

Именно так Месси стал известным в своем городе. Нападающий эффектно понабивал мяч под овации публики. Из толпы даже слышались возгласы "Марадо", которые сравнивали парня с легендарным Диего Марадоной.

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Напомним, что за взрослую команду Ньюэллз Олд Бойз Месси так и не сыграл и уже в 2000 году перебрался в Барселону. Именно с "блаугранас" связаны самые большие достижения Лионеля в футболе:

4 триумфа в Лиге чемпионов

10 чемпионств в Ла Лиге

7 Кубков Испании

8 Суперкубков Испании

3 Суперкубка УЕФА

Кроме того, Лео стал легендой сборной Аргентины. На его счету 193 матча и 112 голов за "альбиселесте". Вместе с национальной командой Месси выиграл чемпионат мира-2022, две Копа Америка и Финалиссиму. Сейчас Месси выступает за Интер Майами, за который за который забил на Клубном чемпионате мира.