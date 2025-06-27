Своєю думкою щодо майбутньої церемонії поділився легендарний у минулому футболіст Луїш Фігу. Він зізнався, кого вважає фаворитом на отримання "Золотого м'яча-2025", повідомляє 24 Канал із посиланням на AS.

Читайте також Вже порівнювали з Марадоною: мережу розриває ефектне відео з 9-річним Ліонелем Мессі

Кого Фігу вважає фаворитом на "ЗМ-2025"

Португалець виділив трьох гравців. Він назвав двох зірок ПСЖ, які виграли всі можливі трофеї сезону на клубному рівні, а також вундеркінда з Барселони.

Не думаю, що клубний чемпіонат світу матиме якийсь вплив на "Золотий м'яч". Як на мене, трьома головними претендентами є Вітінья, Ламін Ямаль і Усман Дембеле. Португалець має гарні шанси на перемогу, але тут все буде залежати від людей, які голосують,

– сказав Фігу.

Зазначимо, що Вітінья, окрім фантастичного сезону на клубному рівні, також тріумфував зі збірною Португалії в Лізі націй. У фіналі його національна команда здолала Іспанію.

Довідка. Церемонія вручення "Золотого м'яча відбудеться 22 вересня. Повний список претендентів на нагороду оголосять 7 серпня.

Нагадаємо, що у 2024 році "Золотий м'яч" отримав півзахисник Манчестер Сіті Родрі. Він набрав 1170 балів, мінімально випередивши Вінісіуса Жуніора з Реала – 1129 очок.