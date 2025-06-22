На "Золотой мяч-2025" сменился фаворит: он впервые возглавил рейтинг претендентов

Осенью 2025 года в театре "Шатле" в Париже будет объявлен лучший футболист сезона-2024/2025. Пока не назван полный список претендентов, но уже понятно, кто будет среди главных кандидатов на награду.

Известный портал TNT Sports обнародовал рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч 2025". Впервые за долгое время в нем сменился лидер, информирует 24 Канал.

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Кто является фаворитом на "Золотой мяч"

Его возглавил полузащитник ПСЖ Витинья. Португалец вышел на первое место после победы со своей сборной в Лиге наций. Также в кампании-2024/2025 он выиграл с парижанами требл.

25 летний футболист опередил своего одноклубника Усмана Дембеле, который опустился на вторую позицию. Тройку же замыкает вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль.

Отметим, что в десятку главных претендентов вошли сразу шесть игроков ПСЖ. Там также оказались Рафинья, Мохамед Салах и Килиан Мбаппе.

Рейтинг главных фаворитов на "ЗМ-2025"

Витинья (ПСЖ) Усман Дембеле (ПСЖ) Ламин Ямаль (Барселона) Рафинья (Барселона) Нуну Мендеш (ПСЖ) Ашраф Хакими (ПСЖ) Мохамед Салах (Ливерпуль) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) Килиан Мбаппе (Реал) Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

К слову. В сезоне-2024/2025 Витинья провел 54 матча на клубном уровне. В них он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча-2024" стал испанский полузащитник Манчестер Сити Родри. Он опередил Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, которые заняли второе и третье места соответственно.