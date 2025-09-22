В понедельник, 22 сентября, состоится ежегодная церемония награждения обладателя "Золотого мяча-2025". Праздничное событие будет проходить в театре Шатле в Париже, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Équipe.

Как определяют обладателя "Золотого мяча" в случае равенства голосов?

За всю историю определения лучшего футболиста мира не было ситуации, когда два игрока набирали одинаковое количество очков. Однако правила предусматривают такой вероятный форс-мажор.

В статье 8 регламента "Золотого мяча" отмечается, что делать в случае одинакового количества очков.

В случае равенства игроки разделяются по количеству упоминаний на первом месте. Если равенство остается, то по количеству вторых мест, затем по количеству третьих мест и т.д,

– говорится в правилах "Золотого мяча".

Отметим, что в прошлом году хавбек Манчестер Сити Родри опередил форварда Реала Винисиуса Жуниора на 41 балл. Однако были случаи, когда победитель опережал конкурента на несколько очков. Так, в 2019 году Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" с преимуществом в семь баллов над Вирджилом ван Дейком.

Наименьший разрыв случился в 1996 году, когда немец Маттиас Заммер (Боруссия Дортмунд) лишь на один зачетный пункт опередил бразильца Роналдо (ПСВ/Барселона).

Кто претендует на "Золотой мяч-2025"?

Список номинантов на "Золотой мяч-2025" включает 30 футболистов. На престижный трофей претендуют сразу 9 игроков Пари Сен-Жермена – победителя Лиги чемпионов-2025.

Эксперты называют трех главных конкурентов на ЗМ-2025: вингера ПСЖ Усмана Дембеле и дуэт из Барселоны в составе Ламина Ямаля и Рафиньи. Высоко оцениваются шансы Витиньи (ПСЖ) и Салаха (Ливерпуль).

В перечне отсутствует прошлогодний победитель Родри, который практически пропустил весь сезон из-за травмы. Также мы не увидим среди претендентов непримиримых конкурентов прошлых лет – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Как сообщает Tiempo de Juego, "Золотой мяч-2025" будет вручать легендарный бразилец Роналдиньо.

