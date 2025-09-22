У понеділок, 22 вересня, відбудеться щорічна церемонія нагородження володаря "Золотого м'яча-2025". Святкова подія проходитиме у театрі Шатле в Парижі, пише 24 Канал з посиланням на L'Équipe.

Як визначають володаря "Золотого м'яча" у разі рівності голосів?

За всю історію визначення найкращого футболіста світу не було ситуації, коли два гравці набирали однакову кількість очок. Однак правила передбачають такий ймовірний форс-мажор.

У статті 8 регламенту "Золотого м'яча" зазначається, що робити у разі однакової кількості очок.

У разі рівності гравці розділяються за кількістю згадок на першому місці. Якщо рівність залишається, то за кількістю других місць, потім за кількістю третіх місць тощо,

– йдеться у правилах "Золотого м'яча".

Зазначимо, що торік хавбек Манчестер Сіті Родрі випередив форварда Реала Вінісіуса Жуніора на 41 бал. Проте були випадки, коли переможець випереджав конкурента на кілька очок. Так, у 2019 році Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч" з перевагою у сім балів над Вірджілом ван Дейком.

Найменший розрив трапився у 1996 році, коли німець Маттіас Заммер (Боруссія Дортмунд) лише на один заліковий пункт випередив бразильця Роналдо (ПСВ / Барселона).

Хто претендує на "Золотий м'яч-2025"?

Список номінантів на "Золотий м'яч-2025" включає 30 футболістів. На престижний трофей претендують одразу 9 гравців Парі Сен-Жермена – переможця Ліги чемпіонів-2025.

Експерти називають трьох головних конкурентів на ЗМ-2025: вінгера ПСЖ Усмана Дембеле та дует з Барселони у складі Ламіна Ямаля і Рафіньї. Високо оцінюються шанси Вітіньї (ПСЖ) та Салаха (Ліверпуль).

У переліку відсутній торішній переможець Родрі, який практично пропустив весь сезон через травму. Також ми не побачимо серед претендентів непримиримих конкурентів минулих років – Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

Як повідомляє Tiempo de Juego, "Золотий м'яч-2025" вручатиме легендарний бразилець Роналдинью.

Як повідомляє Tiempo de Juego, "Золотий м'яч-2025" вручатиме легендарний бразилець Роналдинью.