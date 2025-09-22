Усман Дебмеле, Ламін Ямаль та Рафінья – це трійка головних претендентів на трофей. У мережу "злили" інформацію щодо того, хто з футболістів отримає "Золотий м'яч" 2025 року, повідомляє 24 канал.

Хто стане володарем "Золотого м'яча-2025"?

Усман Дембеле провів неймовірний сезон за ПСЖ, вигравши Лігу 1, Лігу чемпіонів та Кубок Франції. У минулій кампанії французький футболіст забив у складі парижан 33 голи та віддав 13 асистів у 49 матчах.

На церемонії вручення "Золотого м'яча" 2025 року несподіванок не буде. Журналіст Ромен Колле Годен у соціальні мережі Х опублікував допис, повідомивши, що Усман Дембеле ввечері отримає найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Однак, варто відзначити, що Пабло Гіральт показав злив інформації щодо того, хто забере додому "Золотий м'яч-2025". Аргентинський спортивний журналіст опублікував фото зі списком номінантів, де переможцем став Ламін Ямаль.

У бразильських ЗМІ шириться зовсім інша інформація щодо "Золотого м'яча-2025". Очікується, що Рафінья з іспанської Барселони стане володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.

Проте Фабріціо Романо повідомив, що наразі ніхто не знає справжнього володаря "Золотого м'яча-2025". Відомий інсайдер заявив, що варто приготуватися до сюрпризу ввечері 22 вересня.

Згодом Фабріціо Романо назвав людину, яка знає, хто стане найкращим футболістом у світі. Єдина людина, яка має цю інформацію, це Венсан Гарсія – головний редактор журналу France Football.

До слова. Церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" розпочнеться о 21:00 за київським часом. В Україні можна переглянути головну подію року у футбольному світі завдяки платформі MEGOGO.

Нагадаємо, що у мережі зливи стосовно володаря "Золотого м'яча" трапляються кожного року. У 2024 році за тиждень до церемонії Вінісіус Жуніор вважався переможцем, але у результаті трофей виграв Родрі.

Кому прогнозують "Золотий м'яч"?