Усман Дебмеле, Ламін Ямаль та Рафінья – це трійка головних претендентів на трофей. У мережу "злили" інформацію щодо того, хто з футболістів отримає "Золотий м'яч" 2025 року, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Золотий м'яч-2025": онлайн-трансляція церемонії вручення
Хто стане володарем "Золотого м'яча-2025"?
Усман Дембеле провів неймовірний сезон за ПСЖ, вигравши Лігу 1, Лігу чемпіонів та Кубок Франції. У минулій кампанії французький футболіст забив у складі парижан 33 голи та віддав 13 асистів у 49 матчах.
На церемонії вручення "Золотого м'яча" 2025 року несподіванок не буде. Журналіст Ромен Колле Годен у соціальні мережі Х опублікував допис, повідомивши, що Усман Дембеле ввечері отримає найпрестижнішу індивідуальну нагороду.
Однак, варто відзначити, що Пабло Гіральт показав злив інформації щодо того, хто забере додому "Золотий м'яч-2025". Аргентинський спортивний журналіст опублікував фото зі списком номінантів, де переможцем став Ламін Ямаль.
У бразильських ЗМІ шириться зовсім інша інформація щодо "Золотого м'яча-2025". Очікується, що Рафінья з іспанської Барселони стане володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.
Проте Фабріціо Романо повідомив, що наразі ніхто не знає справжнього володаря "Золотого м'яча-2025". Відомий інсайдер заявив, що варто приготуватися до сюрпризу ввечері 22 вересня.
Згодом Фабріціо Романо назвав людину, яка знає, хто стане найкращим футболістом у світі. Єдина людина, яка має цю інформацію, це Венсан Гарсія – головний редактор журналу France Football.
До слова. Церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" розпочнеться о 21:00 за київським часом. В Україні можна переглянути головну подію року у футбольному світі завдяки платформі MEGOGO.
Нагадаємо, що у мережі зливи стосовно володаря "Золотого м'яча" трапляються кожного року. У 2024 році за тиждень до церемонії Вінісіус Жуніор вважався переможцем, але у результаті трофей виграв Родрі.
Кому прогнозують "Золотий м'яч"?
Микола Васильков назвав володаря "Золотого м'яча" 2025 року. Відомий експерт обрав футболіста Барселони.
Максим Гіленко також поділився думками щодо того, хто отримає престижну індивідуальну нагороду. Експерт обирав серед Усмана Дембеле та Ламіна Ямаля.
Коментатор УПЛ ТБ Богдан Костюк вважає, що Усман Дембеле повинен отримати "Золотий м'яч" 2025 року. Оскільки, французький футболіст мав великий вплив на тріумф ПСЖ у Лізі чемпіонів 2024/2025.