Серед фаворитів на престижний індивідуальний трофей Усман Дембеле, Ламін Ямаль та Рафінья. Експерт та колишній прессекретар Андрія Шевченка Микола Васильков у коментарі 24 каналу розповів, хто отримає нагороду.

Хто виграє "Золотий м'яч-2025"?

Микола Васильков вважає, що за підсумками голосування за "Золотий м'яч-2025" Усман Дембеле із ПСЖ опиниться на третьому місці, тоді як на другій сходинці Кіліан Мбаппе із Реала.

На перше місце у голосуванні за "Золотий м'яч-2025" експерт поставив Ламіна Ямаля. Колишній прессекретар Андрія Шевченка пояснив, чому переможцем стане саме футболіст Барселони.

Ямаль показує красивий футбол. Усі футболісти сходяться на тому, що це ніби такий пророк росте, який не боїться брати гру на себе та гарно читає поле,

– сказав Васильков.

Усман Дембеле провів чудовий сезон з ПСЖ та виграв усі можливі трофеї, окрім, Клубного чемпіонату світу у США. Микола Васильков розповів, чому французький футболіст не виграє "Золотий м'яч" 2025 року.

"Зараз все враховується, але підрахунками займається не бот, а у голосуванні беруть участі люди, тому важко перемогти, вигравши кубок Ліги чемпіонів. Усман Дембеле ожив безумовно, став значно кращим. Він пережив п'ять років депресії та знайшов свою команду, тренера та місце на полі. У нього була класна кампанія, але якщо порівнювати Дембеле з Ямалем, то Ламін прогресивна людина, яка формує речі, що будуть притаманні у футболі в майбутньому, а Усман лише сучасність",

– висловився експерт.

Несподіванкою стало те, що Кріштіану Роналду, який демонструє високий рівень та виграв трофей зі збірною Португалії, не потрапив навіть у список номінантів на "Золотий м'яч-2025". Микола Васильков пояснив відсутність легенди футболу.

Кріштіану Роналду не грає в Європі. Ясно, що він на очах європейської публіки виграв Лігу націй, чудовий для нього турнір. Проте в основному він забиває у матчах в чемпіонаті Саудівської Аравії, які ніхто не дивиться. Зрозуміло, як би Роналду у 40 років грав у Європі та демонстрував відповідну гру, то він мав шанси опинитися серед номінантів, але навіть не у першій десятці,

– сказав Васильков.

Нагадаємо, що церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" розпочнеться о 21:00 за київським часом. В Україні трансляцію урочистого заходу можна буде переглянути у вільному доступі.

Що відомо про "Золотий м'яч"?