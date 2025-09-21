Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться вже у понеділок, 22 вересня. На нагороду найкращому гравцю року від France Football претендуватимуть аж 30 футболістів, повідомляє 24 Канал.

Хто фаворит на Золотий м'яч-2025?

Головним претендентом на трофей вважається форвард ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле. Проте чимало експертів не згодні з такою оцінкою та мають інших фаворитів.

Відомий блогер та журналіст Ігор Бурбас в ексклюзивному коментарі 24 Каналу дав свою оцінку головних фаворитів церемонії. Експерт вважає, що нагороду має отримати один з гравців ПСЖ.

Золотий мʼяч зазвичай вручають за індивідуальні та командні досягнення. Тому справедливо буде віддати нагороду комусь із ПСЖ – абсолютному тріумфатору минулого сезону. Найбільш цінними в його складі, без сумніву, були Усман Дембеле, Нуну Мендеш та Вітінья. Останні два до всіх клубних перемог ще й взяли трофей зі збірною у Лізі Націй,

– вважає Ігор.

Серед названих трьох претендентів Бурбас віддає перевагу Вітіньї. На його думку, цей гравець був найбільш важливим для ПСЖ у його чемпіонському сезоні.

На мій особистий погляд, найбільше на Золотий мʼяч заслуговує Вітінья. Це фундаментальний гравець як для ПСЖ, так і для збірної Португалії. Однак зазвичай більше голосують за видовище, а його результативно і переможно дарував Дембеле. Тому він, певно, і візьме позолочений приз,

– зазначив експерт.

Нагадаємо, що раніше Максим Гіленко висловив свої аргументи на користь Ламіна Ямаля. Саме вундеркінд Барселони, а також його партнер по команді Рафінья є головними конкурентами для Дембеле.

До слова, минулого року Золотий м'яч дістався лідеру Манчестер Сіті Родрі. Тоді очікувалось, що трофей вручать Вінісіусу. Тому представники Реала бойкотували церемонію, коли дізнались, що їх футболіст не буде визнаний найкращим.

