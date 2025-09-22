Среди фаворитов на престижный индивидуальный трофей Усман Дембеле, Ламин Ямаль и Рафинья. Эксперт и бывший пресс-секретарь Андрея Шевченко Николай Васильков в комментарии 24 канала рассказал, кто получит награду.

Кто выиграет "Золотой мяч-2025"?

Николай Васильков считает, что по итогам голосования за "Золотой мяч-2025" Усман Дембеле из ПСЖ окажется на третьем месте, тогда как на второй строчке Килиан Мбаппе из Реала.

На первое место в голосовании за "Золотой мяч-2025" эксперт поставил Ламина Ямаля. Бывший пресс-секретарь Андрея Шевченко объяснил, почему победителем станет именно футболист Барселоны.

Ямаль показывает красивый футбол. Все футболисты сходятся на том, что это будто такой пророк растет, который не боится брать игру на себя и хорошо читает поле,

– сказал Васильков.

Усман Дембеле провел замечательный сезон с ПСЖ и выиграл все возможные трофеи, кроме, Клубного чемпионата мира в США. Николай Васильков рассказал, почему французский футболист не выиграет "Золотой мяч" 2025 года.

"Сейчас все учитывается, но подсчетами занимается не бот, а в голосовании участвуют люди, поэтому трудно победить, выиграв кубок Лиги чемпионов. Усман Дембеле ожил безусловно, стал значительно лучше. Он пережил пять лет депрессии и нашел свою команду, тренера и место на поле. У него была классная кампания, но если сравнивать Дембеле с Ямалем, то Ламин прогрессивный человек, который формирует вещи, что будут присущи в футболе в будущем, а Усман только современность",

– высказался эксперт.

Неожиданностью стало то, что Криштиану Роналду, который демонстрирует высокий уровень и выиграл трофей со сборной Португалии, не попал даже в список номинантов на "Золотой мяч-2025". Николай Васильков объяснил отсутствие легенды футбола.

Криштиану Роналду не играет в Европе. Ясно, что он на глазах европейской публики выиграл Лигу наций, замечательный для него турнир. Однако в основном он забивает в матчах в чемпионате Саудовской Аравии, которые никто не смотрит. Понятно, если бы Роналду в 40 лет играл в Европе и демонстрировал соответствующую игру, то он имел шансы оказаться среди номинантов, но даже не в первой десятке,

– сказал Васильков.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча-2025" начнется в 21:00 по киевскому времени. В Украине трансляцию торжественного мероприятия можно будет посмотреть в свободном доступе.

