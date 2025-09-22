В понедельник, 22 сентября, состоится церемония вручения "Золотого мяча-2025". Мир узнает лучшего футболиста сезона 2024/2025 в театре Шатле в Париже, Франция.

Усман Дебмеле, Ламин Ямаль и Рафинья – это тройка главных претендентов на трофей. В сеть "слили" информацию о том, кто из футболистов получит "Золотой мяч" 2025 года, сообщает 24 канал.

Кто станет обладателем "Золотого мяча-2025"?

Усман Дембеле провел невероятный сезон за ПСЖ, выиграв Лигу 1, Лигу чемпионов и Кубок Франции. В минувшей кампании французский футболист забил в составе парижан 33 гола и отдал 13 ассистов в 49 матчах.

На церемонии вручения "Золотого мяча" 2025 года неожиданностей не будет. Журналист Ромен Колле Годен в социальные сети Х опубликовал пост, сообщив, что Усман Дембеле вечером получит самую престижную индивидуальную награду.

Однако, стоит отметить, что Пабло Гиральт показал слив информации относительно того, кто заберет домой "Золотой мяч-2025". Аргентинский спортивный журналист опубликовал фото со списком номинантов, где победителем стал Ламин Ямаль.

В бразильских СМИ распространяется совсем другая информация относительно "Золотого мяча-2025". Ожидается, что Рафинья из испанской Барселоны станет обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе.

Однако Фабрицио Романо сообщил, что пока никто не знает настоящего обладателя "Золотого мяча-2025". Известный инсайдер заявил, что стоит приготовиться к сюрпризу вечером 22 сентября.

Впоследствии Фабрицио Романо назвал человека, который знает, кто станет лучшим футболистом в мире. Единственный человек, который имеет эту информацию, это Венсан Гарсия – главный редактор журнала France Football.

К слову. Церемония вручения "Золотого мяча-2025" начнется в 21:00 по киевскому времени. В Украине можно посмотреть главное событие года в футбольном мире благодаря платформе MEGOGO.

Напомним, что в сети сливы относительно обладателя "Золотого мяча" случаются каждый год. В 2024 году за неделю до церемонии Винисиус Жуниор считался победителем, но в результате трофей выиграл Родри.

Кому прогнозируют "Золотой мяч"?