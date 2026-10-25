Когда состоится церемония "Золотой мяч-2026"

В 2026 году, к 70-летию со дня основания, организаторы решили внести изменения в привычный порядок награждения. Впервые гала-вечер пройдет в Лондоне, хотя обычно его проводили в Париже, сообщает 24 Канал.

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Во сколько начнется трансляция "Золотого мяча"

Несмотря на новое место проведения, привычные атрибуты премии остались прежними. Один из них – красная ковровая дорожка, по которой пройдут звездные футболисты и тренеры, решившие лично посетить церемонию.

Транслятор Ballon d'Or DAZN утверждает, что прибытие гостей можно будет смотреть в прямом эфире уже с 20:00 по киевскому времени 26 октября, в понедельник.

Когда назовут победителя "Золотого мяча"

Само же главное событие начнется в 22:00 по киевскому времени. Ведущие Тьерри Анри и Кейт Скотт будут периодически объявлять распределение мест в объявленном шорт-листе из 30 претендентов на награду, а кульминацией вечера станет объявление обладателя "Золотого мяча" среди мужчин.

В то же время и других номинаций тоже хватает: будут определены лучшие молодые игроки, вратари, бомбардиры, тренеры и команды в женском и мужском футболе. Поэтому церемония, как обычно, будет довольно продолжительной: вряд ли стоит ожидать, что она завершится раньше полуночи по киевскому времени.

Кто главные фавориты "Золотого мяча"

Эксперты чаще всего прочат победу вингеру "Барселоны" и сборной Испании Ламину Ямалю или нападающему сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейну.

Также среди претендентов часто звучат имена испанца Родри, француза Килиана Мбаппе и даже аргентинца Лионеля Месси, который уже является рекордсменом этой награды с 8 "Золотыми мячами" в коллекции.