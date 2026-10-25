Коли відбудеться церемонія "Золотий м'яч-2026"

У 2026 році до 70-річчя з часу заснування організатори вирішили внести до звичного порядку нагородження зміни. Вперше гала-вечір відбудеться у Лондоні, хоча звичним місце був Париж, повідомляє 24 Канал.

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О котрій годині розпочнеться трансляція "Золотого м'яча"

Попри нове місце проведення, звичні атрибути премії залишилися на місці. Один з них – це червоний хідник, по якому пройдуть зіркові футболісти і тренери, які вирішать особисто завітати на церемонію.

Транслятор Ballon d'Or DAZN стверджує, що прибуття гостей можна буде дивитися наживо вже починаючи з 20:00 за київським часом 26 жовтня, у понеділок.

Коли назвуть переможця "Золотого м'яча"

Сама ж головна подія розпочнеться о 22:00 за Києвом. Ведучі Тьєррі Анрі та Кейт Скотт будуть періодично оприлюднювати розподіл місць в оголошеному шортлисті з 30 претендентів на нагороду, а кульмінацією вечора стане оголошення володаря "Золотого м'яча" серед чоловіків.

Водночас інших номінацій теж не бракує: будуть визначені найкращі молоді гравці, голкіпери, бомбардири, тренери та команди у жіночому та чоловічому футболі. Тому церемонія звично буде досить тривалою: навряд чи варто очікувати, що вона завершиться раніше опівночі за київським часом.

Хто головні фаворити "Золотого м'яча"

Експерти найбільше пророкують перемогу вінгеру Барселони і збірної Іспанії Ламіну Ямалю або нападнику збірної Англії та мюнхенської Баварії Гаррі Кейну.

Також серед претендентів часто лунають імена іспанця Родрі, француза Кіліана Мбаппе і навіть аргентинця Ліонеля Мессі, який вже є рекордсменом нагороди з 8 Ballon d'Or в колекції.