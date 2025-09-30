В понедельник, 22 сентября, футбольное сообщество следило за церемонией награждения "Золотого мяча-2025". В этом году самую престижную индивидуальную награду получил нападающий ПСЖ Усман Дембеле.

Своим мнением относительно триумфа француза поделился опытный украинский тренер Мирон Маркевич. Он рассказал, считает ли справедливым такое решение и спрогнозировал следующего победителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экспресс".

Кто получит "Золотой мяч-2026"?

Именитый специалист заявил, что Дембеле действительно выдал феноменальный сезон, а заслуги команды стали решающими при голосовании. При этом бывший наставник сборной Украины прогнозирует, что следующим обладателем "Золотого мяча" станет вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль.

"Дембеле действительно был одним из лучших в триумфальном сезоне для ПСЖ. И ему вручили "Золотой мяч" за успехи команды. Усман поражает умением забивать голы на скорости. Однако индивидуально еще сильнее него был Ламин Ямал. Это настоящий футбольный волшебник и виртуоз, но он не победил, поскольку не победила Барселона.

По моему мнению, если Ямаля обойдут травмы, то в следующем году он будет единоличным футбольным королем. В этом году победу отдали Дембеле, поскольку Ямаль еще слишком молод. Дембеле – для каждого футболиста пример того, что никогда не стоит опускать рук. Да, в Барселоне он не блистал, но дальше работал и нашел себя в ПСЖ", – сказал Маркевич.

К слову. В этом сезоне Ламин Ямаль провел четыре матча на клубном уровне. В них он уже забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что с мнением Мирона Маркевича соглашается и наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик. В комментарии для Marca он заявил, что убежден в победе юного испанца уже в следующем году.

У нас много игроков, которые способны выиграть эту награду. И я убежден, что Ламин получит "Золотой мяч уже в следующем году,

– сказал Флик.

Что известно о "Золотом мяче-2025"?