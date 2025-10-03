Следующий "Золотой мяч" будет вручен уже осенью 2026 года. Для определения лучшего игрока года будут учитываться выступления не только в клубном сезоне, а еще и на чемпионате мира.

В конце сентября определился новый обладатель "Золотого мяча". По итогам сезона 2024-2025 главный индивидуальный приз в футболе достался нападающему ПСЖ Усману Дембеле, сообщает 24 Канал.

По теме Обнародованы очки топ-10 "Золотого мяча-2025": насколько Дембеле "нагнул" Ямаля

За что дают "Золотой мяч"?

Как и обычно, сразу после церемонии начинаются разговоры о следующем обладателе награды. Он определится осенью 202 года по итогу сезона 2025-2026.

При этом журналисты будут принимать во внимание выступления игроков не только на клубном уровне. Летом 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира.

Вероятно, именно его результаты будут определяющими. В последнее время именно игроки, которые зажигали на Мундиалях, забирали эту награду. Так было в 2014-м (Месси), 2018-м (Модрич) и 2022-м (Месси).

Поэтому неудивительно, что Лионель снова фигурирует среди кандидатов в 2026 году, ведь выступлениями сугубо за Интер Майами Золотой мяч завоевать трудно. Однако главными претендентами все равно остаются футболисты европейских клубов.

На правах рекламы

Прогноз Favbet

При этом главным претендентом уже не считается Дембеле. Favbet ожидает, что борьба за трофей развернется между Ламином Ямалем и Килианом Мбаппе.

Победа игрока Барселоны оценивается в 3,00, тогда как лидера Реала – в 3,50. Шансы других претендентов на Золотой мяч выглядят куда ниже:

Ламин Ямаль (Барселона) – 3,00

Килиан Мбаппе (Реал) – 3,50

Усман Дембеле (ПСЖ) – 11,00

Гарри Кейн (Бавария) – 11,00

Винисиус Жуниор (Реал) – 14,00

Майкл Олисе (Бавария) – 14,00

Витинья (ПСЖ) – 15,00

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 15,00

Мохамед Салах (Ливерпуль) – 15,00

Джуд Беллингем (Реал) – 15,00

Родри (Манчестер Сити) – 15,00

Лионель Месси (Интер Майами) – 20.00

Александер Исак (Ливерпуль) – 20,00

Педри (Барселона) – 20,00

Джамал Мусиала (Бавария) – 20,00

Флориан Вирц (Ливерпуль) – 20,00

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Отметим, что текущий сезон мощно начали как Ямаль, так и Мбаппе. Испанец пропустил определенный период из-за травмы, однако в пяти матчах оформил 2 гола и 3 ассиста.

Читайте также На "Золотом мяче" почтили память Жоту: вдова погибшего игрока была на церемонии – видео

Зато Килиан демонстрирует бешеную результативность – 13 голов в девяти играх. Что интересно, Франция и Испания являются фаворитами чемпионата мира-2026, поэтому заочное противостояние Ямаля и Мбаппе обещает быть горячим.