В мировом футболе довольно противоречивое отношение к награде "Золотой мяч". Она до сих пор остается самой престижной индивидуальной наградой для игроков, однако из-за отсутствия четких критериев признания победителя в последнее время получает немало критики от болельщиков.

В воскресенье, 24 августа, Украина будет праздновать свой 34-й День Независимости. По этому случаю 24 Канал решил вспомнить украинцев, которые имеют в своей коллекции "Золотой мяч".

Читайте также "Фартовый" Блохин, рекорд СаШо и "паненка" Милевского: как Украина выступала на ЧМ по футболу

Кто из украинских футболистов выигрывал "Золотой мяч"?

Первым обладателем престижной награды стал легенда киевского Динамо Олег Блохин. Он получил ее в 1975 году после феноменального сезона с "бело-синими".

Бывший форвард опередил в голосовании Франца Бекенбауэра и Йохана Кройфа. Украинец набрал 122 очка, что было абсолютным рекордом на то время.



Блохин с "Золотым мячом-1975" / Фото ФК Динамо

Прошло 11 лет и уже другой форвард "бело-синих" получил мировое признание. Динамо в том сезоне стало победителем Кубка обладателей кубков, одолев в финале мадридский Атлетико.

У Валерия Лобановского было немало сильных исполнителей в составе, но сиял коллектив в первую очередь благодаря командным действиям. Лучшим бомбардиром того турнира стал Игорь Беланов и в конце концов именно его журналисты выбрали игроком года.

Украинец опередил в голосовании Гари Линекера и Эмилио Бутрагеньо. Англичанин до сих пор считает, что его ограбили и именно он заслужил награду.

Как выступал Беланов в 1986 году: смотрите видео

А третьим обладателем "Золотого мяча" из Украины стал Андрей Шевченко. Он, как и двое предыдущих победителей, был также форвардом киевского Динамо, но награду получил уже за выступления в итальянском Милане.

Действующий глава УАФ был награжден в 2004 году. Перед этим он завоевал с "россонери" чемпионство, став лучшим бомбардиром Серии А, а также триумфовал в Суперкубке Италии.

Украинец в голосовании опередил звезд Барселоны Деку и Роналдиньо. Что интересно, с бразильцем он впоследствии провел один сезон в составе Милана перед возвращением в родное Динамо.

Все голы Шевченка в Серии А-2003/2004: смотрите видео

Отметим, что, кроме трех победителей, было еще немало футболистов из Украины, которые оказывались среди списка номинантов на награду "Золотой мяч". Последний раз это было совсем недавно – Артем Довбик занял 29-е место в 2024 году.

Все претенденты на "Золотой мяч" от Украины

Юрий Войнов Владимир Мунтян Евгений Рудаков Олег Блохин Леонид Буряк Олег Протасов Анатолий Демьяненко Игорь Беланов Александр Заваров Павел Яковенко Алексей Михайличенко Олег Кузнецов Андрей Шевченко Александр Шовковский Артем Довбик

Хочется верить, что уже совсем скоро этот список пополнится новым именем. Сейчас в Украине есть несколько футболистов, которые играют в топовых чемпионатах. В частности, невероятный потенциал имеет Илья Забарный, который после перехода в ПСЖ оказался в топ-15 самых дорогих защитников в истории футбола.