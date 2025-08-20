У світовому футболі є доволі суперечливе ставлення до нагороди "Золотий м'яч". Вона досі залишається найпрестижнішою індивідуальною відзнакою для гравців, проте через відсутність чітких критеріїв визнання переможця останнім часом зазнає чимало критики від уболівальників.

У неділю, 24 серпня, Україна святкуватиме свій 34-й День Незалежності. З цієї нагоди 24 Канал вирішив пригадати українців, які мають у своїй колекції "Золотий м'яч".

Хто з українських футболістів вигравав "Золотий м'яч"?

Першим володарем престижної нагороди став легенда київського Динамо Олег Блохін. Він здобув її у 1975 році після феноменального сезону з "біло-синіми".

Колишній форвард випередив у голосуванні Франца Бекенбауера та Йогана Кройфа. Українець набрав 122 очка, що було абсолютним рекордом на той час.



Блохін з "Золотим м'ячем-1975" / Фото ФК Динамо

Минуло 11 років і вже інший форвард "біло-синіх" здобув світове визнання. Динамо в тому сезоні стало переможцем Кубка володарів кубків, здолавши у фіналі мадридський Атлетіко.

У Валерія Лобановського було чимало сильних виконавців у складі, але сяяв колектив в першу чергу завдяки командним діям. Найкращим бомбардиром того турніру став Ігор Бєланов і врешті-решт саме його журналісти обрали гравцем року.

Українець випередив у голосуванні Гарі Лінекера й Еміліо Бутрагеньйо. Англієць досі вважає, що його пограбували й саме він заслужив на нагороду.

А третім володарем "Золотого м'яча" з України став Андрій Шевченко. Він, як і двоє попередніх переможців, був також форвардом київського Динамо, але нагороду отримав уже за виступи в італійському Мілані.

Чинний очільник УАФ був нагороджений у 2004 році. Перед цим він здобув з "росонері" чемпіонство, ставши найкращим бомбардиром Серії А, а також тріумфував у Суперкубку Італії.

Українець у голосуванні випередив зірок Барселони Деку та Роналдінью. Що цікаво, з бразильцем він згодом провів один сезон у складі Мілана перед поверненням у рідне Динамо.

Зазначимо, що, окрім трьох переможців, було ще чимало футболістів з України, які опинялися серед списку номінантів на нагороду "Золотий м'яч". Востаннє це було зовсім недавно – Артем Довбик посів 29-те місце у 2024 році.

Всі претенденти на "Золотий м'яч" від України

Юрій Войнов Володимир Мунтян Євген Рудаков Олег Блохін Леонід Буряк Олег Протасов Анатолій Дем'яненко Ігор Бєланов Олександр Заваров Павло Яковенко Олексій Михайличенко Олег Кузнєцов Андрій Шевченко Олександр Шовковський Артем Довбик

Хочеться вірити, що вже зовсім скоро цей список поповниться новим іменем. Наразі в Україні є декілька футболістів, які грають у топових чемпіонатах. Зокрема, неймовірний потенціал має Ілля Забарний, який після переходу в ПСЖ опинився у топ-15 найдорожчих захисників в історії футболу.