Скільки українських футболістів вигравали "Золотий м'яч": список усіх номінантів
- Три українські футболісти вигравали "Золотий м'яч": Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.
- Окрім переможців, багато українських гравців ставали номінантами, останнім з них був Артем Довбик у 2024 році.
У світовому футболі є доволі суперечливе ставлення до нагороди "Золотий м'яч". Вона досі залишається найпрестижнішою індивідуальною відзнакою для гравців, проте через відсутність чітких критеріїв визнання переможця останнім часом зазнає чимало критики від уболівальників.
У неділю, 24 серпня, Україна святкуватиме свій 34-й День Незалежності. З цієї нагоди 24 Канал вирішив пригадати українців, які мають у своїй колекції "Золотий м'яч".
Хто з українських футболістів вигравав "Золотий м'яч"?
Першим володарем престижної нагороди став легенда київського Динамо Олег Блохін. Він здобув її у 1975 році після феноменального сезону з "біло-синіми".
Колишній форвард випередив у голосуванні Франца Бекенбауера та Йогана Кройфа. Українець набрав 122 очка, що було абсолютним рекордом на той час.
Блохін з "Золотим м'ячем-1975" / Фото ФК Динамо
Минуло 11 років і вже інший форвард "біло-синіх" здобув світове визнання. Динамо в тому сезоні стало переможцем Кубка володарів кубків, здолавши у фіналі мадридський Атлетіко.
У Валерія Лобановського було чимало сильних виконавців у складі, але сяяв колектив в першу чергу завдяки командним діям. Найкращим бомбардиром того турніру став Ігор Бєланов і врешті-решт саме його журналісти обрали гравцем року.
Українець випередив у голосуванні Гарі Лінекера й Еміліо Бутрагеньйо. Англієць досі вважає, що його пограбували й саме він заслужив на нагороду.
Як виступав Бєланов у 1986 році: дивіться відео
А третім володарем "Золотого м'яча" з України став Андрій Шевченко. Він, як і двоє попередніх переможців, був також форвардом київського Динамо, але нагороду отримав уже за виступи в італійському Мілані.
Чинний очільник УАФ був нагороджений у 2004 році. Перед цим він здобув з "росонері" чемпіонство, ставши найкращим бомбардиром Серії А, а також тріумфував у Суперкубку Італії.
Українець у голосуванні випередив зірок Барселони Деку та Роналдінью. Що цікаво, з бразильцем він згодом провів один сезон у складі Мілана перед поверненням у рідне Динамо.
Всі голи Шевченка в Серії А-2003/2004: дивіться відео
Зазначимо, що, окрім трьох переможців, було ще чимало футболістів з України, які опинялися серед списку номінантів на нагороду "Золотий м'яч". Востаннє це було зовсім недавно – Артем Довбик посів 29-те місце у 2024 році.
Всі претенденти на "Золотий м'яч" від України
- Юрій Войнов
- Володимир Мунтян
- Євген Рудаков
- Олег Блохін
- Леонід Буряк
- Олег Протасов
- Анатолій Дем'яненко
- Ігор Бєланов
- Олександр Заваров
- Павло Яковенко
- Олексій Михайличенко
- Олег Кузнєцов
- Андрій Шевченко
- Олександр Шовковський
- Артем Довбик
Хочеться вірити, що вже зовсім скоро цей список поповниться новим іменем. Наразі в Україні є декілька футболістів, які грають у топових чемпіонатах. Зокрема, неймовірний потенціал має Ілля Забарний, який після переходу в ПСЖ опинився у топ-15 найдорожчих захисників в історії футболу.