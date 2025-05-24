Головний тренер МанЮнайтед у присутності команди вказав на двері зірковому гравцю

Манчестер Юнайтед повністю провалив сезон 2024/2025. "Червоні дияволи" вилетіли з усіх внутрішніх кубків, а також завершили чемпіонат Англії внизу турнірної таблиці.

Нещодавно манкуніанці програли Тоттенхему у фіналі Ліги Європи, втративши шанси на участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Головний тренер Рубен Аморім зібрав гравців на розмову, повідомляє 24 канал.

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Аморім відповів на невдоволення

За інформацією The Athletic, португальський спеціаліст повідомив підопічним, що залишається у клубі на наступний сезон.

Рубен Аморім у присутності гравців Манчестер Юнайтед попросив зіркового вінгера Алехандро Гарначо початки пошук нової команди. Річ у тім, що аргентинець висловив недоволення роботою тренера.

Гарначо не сподобалось те, що у фіналі Ліги Європи Рубен Аморім залишив його у запасі, а потім випустив лише на 20 хвилин.

До слова. Алехандро Гарначо у поточній кампанії зіграв у 58 матчах за Манчестер Юнайтед в офіційних турнірах. На рахунку аргентинської зірки "червоних дияволів" 11 голів та 10 результативних передач.

Нагадаємо, що Рубен Аморім очолив Манчестер Юнайтед у листопаді 2024 року. Наразі "червоні дияволи" посідають 16 місце за тур до кінця сезону, гарантувавши собі найгірший результат за всю історію АПЛ.