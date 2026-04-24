Львівські клуби, які мали об'єднатися, влаштували масову бійку на полі

Попри наміри керівництва об'єднати львівські Рух та Карпати в одну клубну структуру, дербі між цими командами на будь-якому рівні залишаються максимально принциповими. У поєдинку команд U-19 емоції перейшли межу дозволеного.

За рахунку 2:4 на користь Карпат боротьба за м'яч поблизу лави запасних з футбольної швидко перейшла в розряд змішаних єдиноборств. Провокатор отримав від арбітра пряме вилучення, пише Спорт24.

Що сталося у матчі юнацьких команд Руха і Карпат?

Андрію Чеберинчаку, який в цю мить перебував у технічній зоні Карпат, не сподобалося, як гравці Руха діяли проти його партнерів по команді біля бокової лінії. Футболіст не стримався і зарядив по обличчю супернику, що спровокувало масовий конфлікт.

Запасні та тренери обох команд вибігли на поле, вирували пристрасті, які бригаді арбітрів не одразу вдалося вгамувати. Зрештою рефері продемонстрував Чеберинчаку червону картку за провокацію.

Бійка у матчі Руха і Карпат – дивіться відео:

Зрештою матч завершився переконливою перемогою Карпат 5:2.

