Клуб УПЛ просив перенести гру через масову захворюваність: дирекція ліги проігнорувала прохання

Вже 21 лютого відновиться розіграш Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Напередодні 18-го туру один із клубів першості зазнав великих кадрових втрат.

Мова йде про Рух та його найближчий матч проти черкаського ЛНЗ. "Жовто-чорних" скосила епідемія грипу. У лазареті команди опинились не лише футболісти, а й представники адміністративно-тренерського складу.

До теми Клуб УПЛ просить перенести свій перший офіційний матч 2025 року: що сталося

Офіційна заява Руха

Через що "жовто-чорні" попросили перенести їх перший офіційний поєдинок у новому 2025-му році. Суперник Руха увійшов у складну ситуацію та погодився відтермінувати їх очну битву. Після чого обидва клуби подали клопотання до УПЛ.

Вже наступного дня 19 лютого на офіційному сайті Руха з'явилась заява щодо даного матчу проти ЛНЗ, повідомляє 24 Канал. Згідно з нею можна зрозуміти, що у дирекції української ліги проігнорували запит "жовто-чорних". Тому поєдинок Рух – ЛНЗ відбудеться у заплановану дату – 22 лютого на "Арені Львів". Початок зустрічі о 18:00.

Хоча ФК Рух твердо переконаний, що ситуація, яка склалась із масовим захворюванням футболістів, має явні ознаки форс-мажору та обставини непереборної сили. І Регламент змагань дозволяє у цьому випадку перенести матч. А мотивацією звернення ФК Рух до відповідних органів про перенесення матчу було бажання донести, що в УПЛ повинен переважати спортивний принцип. Команди повинні бути конкурентними та перебувати в рівних умовах, щоб проводити безкомпромісні і цікаві поєдинки, які викликатимуть інтерес у вболівальників,

– йдеться у заяві Руха.

Відзначимо, що цей матч замикатиме суботню програму 18-го туру УПЛ-2024/2025.

До слова. Майбутня зустріч Руха та ЛНЗ буде вже четвертою в історії їх протистояння. Наразі "жовто-чорні" мають у своєму активі одну перемогу та дві поразки. Жоден із поєдинків не зводився до нічиєї.

Команда Віталія Пономарьова із 23 балами та на 7-му місці пішла на зимову перерву. Натомість клуб із Черкас набрав у 17-ти турах 19 очок та посідає 10-ту сходинку у турнірній таблиці першості.