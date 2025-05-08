Як красуня з Криму полонила серце завидного футболіста: романтична історія подружжя Маліновських

Однією із найкрасивіших пар італійського футболу є наша українська родина півзахисника Дженоа Руслана Маліновського. Руслан ще на початку своєї кар'єри познайомився із нинішньою дружиною Роксаною, яка стала справжньою опорою та підтримкою для футболіста.

24 Канал розповідає про створення родини Руслана та Роксани Маліновських, які 7 травня вдруге стали батьками. У щасливої пари народився син.

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Випадкова зустріч у Криму

Однак перейдімо до того, як зароджувались стосунки відомого футболіста та красуні із Криму.

Вперше Руслан та Роксана познайомились, коли футболіст донецького Шахтаря грав в оренді у Севастополі (сезон-2012/2013). Їх зустріч була чистою випадковістю, коли дівчина разом із подругою завітали у заклад, де Руслан із командою святкували свою перемогу. Але саме цей день не став символічним у житті теперішньої родини.

Ключову роль у зародженні стосунків пари зіграла подруга Роксани, яка попросила у Маліновського дістати квитки на матч Севастополя. За ними дівчата поїхали у гості до футболіста, який тепло та без жодної популярності зустріч красивих панянок.

Щаслива пара Руслана та Роксани / Фото з інстаграму коханої футболіста

Відтоді й розпочалась їх красива історія кохання. Пара почала проводити час разом, а із травня їх стосунки перейшли на новий рівень.

Чарівне весілля у старовинній Чехії

Щоправда, півзахисник не надовго затримався у сонячному Криму, звідки родом Роксана. Наприкінці 2013-го футболіст повернувся у Шахтар-2 та навіть був переведений до основної команди "гірників", де не закріпився. Тому на Маліновського чекала чергова оренда. На цей раз у луганську Зорю. Вже тепер Маліновський переїхав у новий клуб не сам, а із коханою дівчиною, яка у 2016-му році стала офіційною дружиною футболіста. Своє весілля пара відіграла в історичній Празі (Чехія). Коли Руслан вже переїхав грати у Європу, а точніше у бельгійський Генк (1 січня 2016-го).

До слова. Освідчення Маліновський зробив у новорічну ніч 2016-го року.

Маліновський привернув увагу бельгійського клубу завдяки чудовим виступав у складі Зорі (58 матчів: 13 голів та 8 асистів). Свій перший закордонний досвід виступів у Європі Руслан здобував в оренді.

Це було наче у казці,

– підписала відео Роксана.

Відео із весілля Маліновських

Весілля Маліновських / Фото з інстаграму Роксани

Влітку 2017-го Генк викупив контракт українського півзахисника, який належав Шахтарю. У Бельгії Руслан набув ще більшої популярності та після двох років підписав контракт із італійською Аталантою (16 липня 2019-го).

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Перше батьківство Руслана та Роксани

13 листопада 2019-го року Руслан і Роксана вперше стали батьками. Сталось це вже після переїзду у Бергамо. У родини футболіста народилась донечка, яку назвали Олівія.

13.11.2019 народилась наша принцеса. Олівія,

– підписала фото Роксана.

Як Маліновські вперше стали батьками / Фото з інстаграму дружини гравця

Благодійність та власна справа у Бергамо

Саме у Бергамо родина футболіста організувала благодійний вечір, під час якого зібрала солідну суму грошей для нашої країни.

Благодійний вечір від Маліновських / Фото Роксани, Bergamo&Sport, Дениса Шульца

Взимку 2023-го Руслан підписав контракт із французьким Марселем, хоча його дружина дуже любила Італію, де навіть відкрила власне ательє. Дружина футболіста розповідала, що Бергамо нагадує їй рідний Севастополь, який досі окупований росіянами.

Мій чоловік – моя найбільша підтримка. Моє кохання, моя гордість, моя опора. Без нього я не можу і дня прожити, щоб не нудьгувати, тому ми завжди разом, як папужки-нерозлучники. Я дуже вдячна, що ти підтримав мою ідею, яка спочатку здавалася нереалістичною, але я зробила все можливе, щоб це відбулося. Люблю тебе, дякую, що ти є,

– підписала світлини на фоні власного ательє Роксана.

Роксана Маліновська відкрила ательє у Бергамо / Фото з інстаграму дружини гравця

Український півзахисник добре зарекомендував себе в оренді у Марселі та змусив "провансальців" викупити його контракт в Аталанти. У липні 2023-го Руслан став повноцінним футболістом французького клубу. Обидві найголовніші жінки у житті Руслана теж перебрались із ним у Францію.

Однак вже взимку наступного року сім'я українського футболіста повернулась в улюблену Італію. Там Маліновський став гравцем Дженоа, яку раніше не надто вдало очолював Андрій Шевченко.

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Планова операція та народження сина

До сьогодні Маліновський є "грифоном", за яких провів 40 матчів (4 голи та 5 асистів). На жаль, поточний сезон-2024/2025 завершився для Руслана достроково. Футболіст переніс планову операцію, під час якої Руслану видалили синтетичні пластини з ноги, які йому встановили після важкої травми, якої він зазнав ще у вересні минулого року.

Тепер українець відновлюватиметься від операції та проведе час із родиною, яка 7 травня поповнилась ще однією дитиною. У Руслана та Роксани народився син, а в Олівії тепер є молодший братик.

Наш малюк нарешті із нами,

– підписала фото Роксана.

Маліновські вдруге стали батьками / Скриншоти із інстаграму Роксани

Красива родина полюбляє викладати спільні світлини із відпочинку.

Неймовірна родина Маліновських / Фото з інстаграму Роксани

Чудова родина тепер буде займатись вихованням вже двох діток. Цікаво, що у майбутньому син Руслана піде по футбольних стопах свого відомого татуся?