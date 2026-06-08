"За кілька секунд до цього жартував зі мною": Маліновський звернувся до Еріксена

Руслан Маліновський звернувся до данського півзахисника Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час під час поєдинку національних команд. Гравець збірної України виразив підтримку.

Український футболіст побажав здоров’я легенді данської команди. Свій меседж Руслан Маліновський опублікував в інстаграм.

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Що написав український футболіст?

Півзахисник української збірної звернувся до Еріксена та його сім’ї.

Якнайскорішого одужання, Маестро. За кілька секунд до цього жартував зі мною, а потім таке. Багато сил тобі та твоїй родині,

– написав Маліновський у сторіз свого інстаграму.

Зазначимо, що приблизно за хвилину до епізоду Маліновський отримав дрібне ушкодження. Після цього він почав спілкуватись з Еріксеном, а далі стався епізод з погіршенням здоров’я данця.

Що ще відомо про стан Еріксена?

На щастя, 34-річний футболіст покинув поле власними ногами. Пізно ввечері 7 червня Данський футбольний союз повідомив, що спортсмен почувається добре, враховуючи те, що сталося.

Нагадаємо, що це другий подібний епізод у кар’єрі Крістіана. У 2021 році його серце зупинилось під час матчу першого туру Євро-2020 проти Фінляндії (0:1).

Після цього півзахиснику встановили кардіовертер-дефібрилятор і він зумів продовжити кар’єру. Аби грати у футбол Крістіан змушений був покинути міланський Інтер, оскільки в Італії з таким девайсом у серці грати у професійний футбол не дозволяє місцеве законодавство.