Маліновський забив гол-красень і увірвався в елітний рейтинг

Український хавбек Руслан Маліновський досягнув топового показника в Європі. Він наздогнав Гаррі Кейна у престижному бомбардирському рейтингу.

Лідер Дженоа продовжує дивувати стабільністю на найвищому рівні. У матчі 32-го туру Серії А півзахисник забив гол-красень у ворота Сассуоло, повідомляє 24 Канал.

Чим особливий гол Маліновського?

Руслан забив свій 21-й гол в топ-5 лігах з-за меж штрафного майданчика.

За кількістю голів з дальньої відстані, починаючи з моменту дебюту Маліновського в чемпіонаті Італії в сезоні 2019/20, українець наздогнав Гаррі Кейна (також 21).

Більшу кількість голів з-за меж штрафного майданчика за аналогічний період мають тільки Кіліан Мбаппе (24) та Ліонель Мессі (23), пише OptaPaolo у мережі Х.

