Ми чекаємо на тебе: зірка збірної України вдруге стане батьком

У родині півзахисника збірної України та італійської Дженоа Руслана Маліновського очікується поповнення. Дружина футболіста Роксана повідомила радісну звістку.

Гравець збірної України та Дженоа Руслан Маліновський разом з дружиною Роксаною повідомили про поповнення у сім'ї. Відповідне відео півзахисник опублікував у своєму інстаграмі, пише 24 Канал.

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Радісна звістка у родині Маліновських

У відеоролику Маліновський разом з донечкою Олівією сидять на березі моря. Його дружина Роксана показала їм знімок з ультразвукового дослідження вагітних.

"Ми чекаємо на тебе", – підписали публікацію щасливі батьки.

Відео: Маліновський з дружиною очікують на другу дитину

Нагадаємо, що подружжя Маліновських виховує донечку Олівію, яка народилася у 2019 році. Руслан та Роксана перебувають у шлюбі з 2016 року.

Зазначимо, що нещодавно хавбек збірної України відновився після важкої травми. 17 лютого Маліновський вже потрапив до заявки команди на матч проти Венеції (2:0), але на полі так і не з'явився. Наступний поєдинок "грифони" зіграють 22 лютого проти Інтера.