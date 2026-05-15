Маліновський залишить Дженоа після завершення сезону

У 2023 році гравець збірної України Руслан Маліновський перейшов до італійського клубу Дженоа. У його складі він виступав до 2026 року.

Маліновський залишить Дженоа після трьох років перебування в клубі. Про це повідомили на офіційній сторінці клубу в соціальних мережах.

Коли Маліновський покине Дженоа?

Він провів за клуб загалом 74 матчі, у яких відзначився 10 голами та 8 результативними передачами. У поточному сезоні він зіграв 33 поєдинки, забив 6 м'ячів і віддав 3 асисти.

Український футболіст залишає команду після завершення контракту, який діє до червня 2026 року, і стане вільним агентом.

Свій прощальний матч у складі Дженоа Маліновський ще матиме можливість провести на полі: 17 травня команда зіграє домашній матч проти Мілана, де він зможе попрощатися з уболівальниками, а завершить сезон 24 травня виїзною грою проти Лечче.

Під час гри за Дженоа Маліновський встановив рекорд серед українців у Серії А за кількістю результативних передач, перевершивши досягнення Андрія Шевченка, загалом 30 асистів в італійському чемпіонаті.

Де може продовжити кар'єру Маліновський?

Маліновський погодив умови контракту з турецьким клубом Трабзонспор за формулою "2+1" (два роки з опцією продовження ще на один сезон), а його річна зарплата становитиме приблизно 1,2 мільйона євро. У Туреччині він виступатиме разом з іншими українськими футболістами – Арсенієм Батаговим та Олександром Зубковим. Наразі Трабзонспор посідає третє місце в турецькій Суперлізі та бореться за вихід до єврокубків, пише інсайдер Фабріціо Романо.

Яке ставлення тренера Дженоа до Маліновського?

Коментуючи завершення виступів українця за Дженоа, Де Россі зазначив, що футболіста з такими якостями неможливо просто замінити "копією".

Як його замінити? Лише якісним гравцем, який, ймовірно, буде молодшим. Але не варто очікувати, що він регулярно забиватиме з 30 метрів. Це не буде точна копія Руслана. Таких гравців не існує, адже він приносить впевненість у перемогах у шести – семи матчах на рік, і це важливо. Водночас нам потрібен футболіст, який зможе забивати по-іншому – наприклад, завдяки підключенням уперед,

– цитує тренера Tuttosport.

