Маліновський повернувся до заявки Дженоа після жахливої травми
- Руслан Маліновський повернувся до заявки Дженоа на матч Серії А вперше з вересня після травми.
- Останній раз Маліновський грав у вересні 2024 року проти Венеції, коли отримав травму.
Хороші новини з'явились із табору італійського Дженоа. Український півзахисник Руслан Маліновський вперше за тривалий час повертається до заявки команди на офіційну зустріч.
Український футболіст потрапив у заявку Дженоа на заключний матч 25-го туру італійської Серії А. 17 лютого "грифони" прийматимуть Венецію. Початок зустрічі о 21:45 (за київським часом).
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Повернення Маліновського
Руслана Маліновського включили до переліку 25 гравців на цей домашній поєдинок. Українець вперше потрапив у заявку із вересня минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Дженоа.
Маліновський у заявці Дженоа на матч / Фото італійського клубу
Востаннє півзахисник збірної України грав в офіційному матчі за Дженоа 21 вересня 2024-го року. Цікаво, що у той день "грифони" якраз грали проти Венеції та поступились з рахунком 2:0. Руслан відіграв 50 хвилин та через жахливу травму вимушено покинув поле. Гомілкостоп Маліновського вивихнувся у неприродне положення.
До травми Маліновський встиг взяти участь у шести матчах Дженоа у поточному сезоні-2024/2025 та навіть відзначитись асистом (у грі проти Реджини у рамках Кубка Італії).
До слова. Дженоа після 24-х турів йде лише на 12-й позиції у турнірній таблиці Серії А, набравши 27 балів.
Маліновський провів у футболці "грифонів" вже 36 матчів (4 голи та 3 асисти).