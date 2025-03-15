Маліновський оформив два асисти-цукерочки у переможному матчі Дженоа: відео перформансу
- Український футболіст Руслан Маліновський допоміг Дженоа перемогти Лечче з рахунком 2:1, відзначившись двома гольовими передачами на Фабіо Міретті.
- Це був перший матч Маліновського після травми, і він вийшов на поле у стартовому складі.
- У сезоні 2024/2025 Маліновський зіграв 8 матчів за Дженоа, зробивши 3 гольові передачі, пропустивши значну частину через відновлення.
- Дженоа наразі займає 12-ту позицію в турнірній таблиці Серії А.
Український футболіст Руслан Маліновський провів блискучий матч за Дженоа. Команда здобула перемогу завдяки зусиллям українського футболіста.
У п'ятницю, 14 березня, Дженоа зустрілося з Лечче в межах 29-го туру Серії А. Команда Руслана Маліновського здобула перемогу з рахунком 2:1, пише 24 канал.
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Блискуча гра українця
Це був перший вихід Руслана у стартовому складі команди після важкої травми.
На 16-й хвилині український півзахисник зробив гольову передачу на Фабіо Міретті, який вивів Дженоа вперед, відкривши рахунок у матчі. Наприкінці першого тайму Маліновський знову асистував Міретті.
Дженоа – Лечче: відеоогляд матчу
Довідка. У сезоні-2024/2025 Руслан Маліновський зіграв 8 матчів за Дженоа, у яких віддав 3 результативні передачі. Значну частину чемпіонату він пропустив через відновлення.
Відзначимо, що Дженоа наразі посідає 12-ту позицію в турнірній таблиці Серії А.