Ротань зізнався, які мав варіанти продовження тренерської кар'єри

Руслан Ротань з Олександрією в сезоні-2024/2025 створив найгучнішу сенсацію в УПЛ, здобувши історичне "срібло". Після цього він вирішив змінити клубну прописку й очолив житомирське Полісся.

Навколо його імені тривалий час ходило чимало чуток щодо інтересу від різних клубів. Новий наставник "вовків" розповів, які з них дійсно були правдивими, повідомляє 24 Канал із посиланням на BurBuzz.

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Хто хотів підписати Ротаня

Легенда українського футболу зізнався, що в його послугах були зацікавлені два українські клуби. За словами Ротаня, він був у шорт-листі донецького клубу та навіть спілкувався зі спортивним директором "гірників" Даріо Срною:

Розмови розмовами, але знову ж таки, Шахтар – це великий клуб, в якого завжди є шорт-лист з тренерів. Мені дуже приємно, що я в ньому був. Зараз вони зробили свій вибір. Це по-професійному. Була розмова, нічого конкретного не було. Ми поспілкувалися, вислухали думки й на цьому все.

Також тренер Полісся додав, що мав варіант із переходом у Металіст 1925 і розповів, чому все ж таки обрав Полісся.

"Мабуть, амбіції президента, єврокубки. Тому ми зараз не говоримо про Шахтар, тому що Шахтар вибір зробив сам. Якщо брати Металіст 1925 і Полісся, то якщо команда в єврокубках, то це додає більше впевненості. Металіст 1925 конкурував з Поліссям? Так, був конкретний інтерес, але вибір ліг на Полісся", – заявив Ротань.

До слова. Руслан Ротань підписав контракт із "вовками" терміном на три роки. Він уже оголосив свій тренерський штаб.

Нагадаємо, що раніше своїми думками про перспективи Ротаня в Поліссі поділився його колишній тренер Мирон Маркевич.