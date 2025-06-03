Вокруг его имени долгое время ходило немало слухов относительно интереса от разных клубов. Новый наставник "волков" рассказал, какие из них действительно были правдивыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

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Кто хотел подписать Ротаня

Легенда украинского футбола признался, что в его услугах были заинтересованы два украинских клуба. По словам Ротаня, он был в шорт-листе донецкого клуба и даже общался со спортивным директором "горняков" Дарио Срной:

Разговоры разговорами, но опять же, Шахтер – это большой клуб, у которого всегда есть шорт-лист из тренеров. Мне очень приятно, что я в нем был. Сейчас они сделали свой выбор. Это по-профессиональному. Был разговор, ничего конкретного не было. Мы пообщались, выслушали мнения и на этом все.

Также тренер Полесья добавил, что имел вариант с переходом в Металлист 1925 и рассказал, почему все же выбрал Полесье.

"Наверно, амбиции президента, еврокубки. Поэтому мы сейчас не говорим о Шахтере, потому что Шахтер выбор сделал сам. Если брать Металлист 1925 и Полесье, то если команда в еврокубках, то это придает больше уверенности. Металлист 1925 конкурировал с Полесьем? Да, был конкретный интерес, но выбор пал на Полесье", – заявил Ротань.

К слову. Руслан Ротань подписал контракт с "волками" сроком на три года. Он уже объявил свой тренерский штаб.

Напомним, что ранее своими мыслями о перспективах Ротаня в Полесье поделился его бывший тренер Мирон Маркевич.