Мова про Руслана Маліновського. Про оперативне втручання у травмоване коліно 33-річного футболіста повідомив офіційний сайт клубу.

Що зі здоров’ям Маліновського

Вересень складається для атакувального півзахисника Трабзонспора вкрай невдало. Ще наприкінці літа у нього діагностували набряк м'яких тканин і кісток у внутрішній частині лівого коліна, що мало вивести Маліновського з гри на один матч.

Однак, після поєдинку чемпіонату Туреччини він до команди повноцінно так і не доєднався, а потім опинився поза заявкою збірної України на матчі ліги націй.

За інформацією клубних ресурсів, у понеділок, 28 вересня, йому зробили операцію.

У нашого футболіста Руслана Маліновського в лівому коліні зберігалися поширений кістковий набряк і механічні скарги, тому в Бельгії доктор Коен Лагеа успішно провів йому артроскопічний дебридмент. Післяопераційну реабілітацію розпочне наша медична команда,

– йдеться у повідомлені.

Наразі клуб не наводить жодних орієнтовних строків повернення Маліновського до футболу.

Як складається сезон для Маліновського

Він перейшов у Трабзонспор влітку на правах вільного агента з італійського Дженоа.

Українець наразі провів чотири поєдинки у складі нового клубу, у яких не зумів відзначитись результативними діями.

Зазначимо, що його втрата є суттєвою для національної команди. У серпні УАФ оприлюднила символічну збірну України за часи Незалежності. У центрі поля не забракло місця Руслану Маліновському.