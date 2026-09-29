Речь идет о Руслане Малиновском. Об оперативном вмешательстве на травмированном колене 33-летнего футболиста сообщил официальный сайт клуба.

Что с здоровьем Малиновского

Сентябрь складывается для атакующего полузащитника Трабзонспора крайне неудачно. Еще в конце лета у него диагностировали отек мягких тканей и костей во внутренней части левого колена, что должно было вывести Малиновского из строя на один матч.

Однако после матча чемпионата Турции он так и не вернулся в команду на полную мощность, а затем оказался вне заявки сборной Украины на матчи Лиги наций.

По информации клубных источников, в понедельник, 18 сентября, ему сделали операцию.

У нашего футболиста Руслана Малиновского в левом колене сохранялись обширный костный отек и механические жалобы, поэтому в Бельгии доктор Коэн Лагеа успешно провел ему артроскопический дебридмент. Послеоперационную реабилитацию начнет наша медицинская команда,

– говорится в сообщении.

На данный момент клуб не называет никаких ориентировочных сроков возвращения Малиновского в футбол.

Как складывается сезон для Малиновского

Он перешел в Трабзонспор летом на правах свободного агента из итальянского Дженоа.

Украинец на данный момент провел четыре матча в составе нового клуба, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Отметим, что его потеря является существенной для национальной команды. В августе УАФ обнародовала символическую сборную Украины за время независимости. В центре поля нашлось место для Руслана Малиновского.