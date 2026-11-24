Сабах – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
У середу, 25 листопада, каталонська Барселона на виїзді зіграє проти азербайджанського Сабаха у межах 5 туру Ліги чемпіонів.
В Україні переглянути матч Ліги чемпіонів можна буде на медіасервісі MEGOGO, повідомляє 24 Канал.
О котрій годині почнеться матч Сабах – Барселона
Прямий ефір поєдинку буде доступний на OTT-платформі MEGOGO у розділі "Спорт" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.
Зауважимо, що зустріч між Сабахом і Барселоною розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Барселона вперше зіграє проти Сабаха
У 2026 році Сабах дебютував у Лізі чемпіонів і навіть здобув першу перемогу, здолавши Славію з Праги (2:0). Однак три інші поєдинки азербайджанці програли, тож посідають тільки 31-ше місце у турнірній таблиці.
Футболісти Барселони, яким доведеться подолати 3970 кілометрів заради гри, мають в активі три перемоги. Ще один поєдинок каталонці програли, тому утримують 5-ту сходинку.