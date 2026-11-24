У середу, 25 листопада, каталонська Барселона на виїзді зіграє проти азербайджанського Сабаха у межах 5 туру Ліги чемпіонів.

В Україні переглянути матч Ліги чемпіонів можна буде на медіасервісі MEGOGO, повідомляє 24 Канал.

О котрій годині почнеться матч Сабах – Барселона

Прямий ефір поєдинку буде доступний на OTT-платформі MEGOGO у розділі "Спорт" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Зауважимо, що зустріч між Сабахом і Барселоною розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Барселона вперше зіграє проти Сабаха

У 2026 році Сабах дебютував у Лізі чемпіонів і навіть здобув першу перемогу, здолавши Славію з Праги (2:0). Однак три інші поєдинки азербайджанці програли, тож посідають тільки 31-ше місце у турнірній таблиці.

Футболісти Барселони, яким доведеться подолати 3970 кілометрів заради гри, мають в активі три перемоги. Ще один поєдинок каталонці програли, тому утримують 5-ту сходинку.