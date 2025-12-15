Салах став абсолютним рекордсменом АПЛ, перевершивши досягнення легенди Манчестер Юнайтед
- Мохаммед Салах встановив новий рекорд АПЛ за кількістю гольових дій за один клуб, перевершивши Вейна Руні з Манчестер Юнайтед.
- Ліверпуль переміг Брайтон 2:0 і піднявся на шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідера на десять очок.
В Англійській Прем'єр-лізі з футболу підходить до завершення 16 тур. Напередодні свою зустріч у його програмі провів і Ліверпуль, який грав з Брайтоном.
"Червоні" здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Цей матч став особливим для лідера господарів Мохаммеда Салаха, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.
Яке досягнення підкорилося Салаху?
Єгиптянин віддав гольову передачу під час другого гола своєї команди. Цей асист став 277-ю результативною дією для нього в АПЛ у складі Ліверпуля.
Завдяки цьому він встановив новий рекорд ліги за кількістю гольових дій за один клуб, Салах перевершив досягнення Вейна Руні, який забив 183 голи та віддав 93 асисти у складі Манчестер Юнайтед. Трійку ж замикає ще один легендарний гравець "червоних дияволів" Раян Гіггз.
Рекордсмени за кількістю гольових дій за один клуб в АПЛ
- Мохаммед Салах (Ліверпуль) – 277
- Вейн Руні (Манчестер Юнайтед) – 276
- Раян Гіггз (Манчестер Юнайтед) – 271
- Гаррі Кейн (Тоттенгем) – 259
- Тьєррі Анрі (Арсенал) – 249
До слова. Завдяки перемозі над Брайтоном Ліверпуль піднявся на шосте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Червоні" є чинними чемпіонами Англії, а наразі відстають від Арсенала, який лідирує, на десять очок.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Салах втратив свою форму та почав нерідко опинятися на лаві запасних. Через це він на початку грудня влаштував скандал і не виключено, що залишить команду вже в зимове трансферне вікно.
Що відомо про кар'єру Салаха?
У 2012 році опинився у Європі, перейшовши у швейцарський Базель з єгипетського Аль-Мокавлуна.
Виступав згодом за Челсі, Фіорентину та Рому, а у 2017 році підписав контракт із Ліверпулем, де став справжньою легендою.
Всього у складі "червоних" провів 421 матч, у яких забив 250 голів і віддав 117 асистів (дані Transfermarkt).
Здобув з ліверпульським клубом дев'ять трофеїв, зокрема, тріумфував у Лізі чемпіонів-2018/2019.
Чинна угода з "червоними" розрахована до 30 червня 2027 року.