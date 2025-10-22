Кияни негативно стартували в основному розіграші Ліги конференцій, програвши на виїзді англійському Крістал Пелес 2:0. Натомість Самсунспор мінімально здолав у гостях варшавську Легію 1:0, з якою у другому турі зіграє донецький Шахтар, інформує 24 Канал.

До теми Самсунспор – Динамо: чи зможуть кияни здобути перші очки у Лізі конференцій

Коли та о котрій розпочнеться матч Самсунспор – Динамо?

Динамо після першого туру посідає лише 28-ме місце серед 36-ти клубів. Наступний суперник команди Олександра Шовковського із трьома очками йде 13-м у загальній турнірній таблиці ЛК-2025/2026.

Відзначимо, що Динамо та Самсунспор вперше зіграють між собою. Однак за спиною київського клубу є чимала кількість матчів проти турецьких опонентів –27 ігор (найбільше проти Бешикташа – 12). Загалом у динамівців доволі непогана статистика поєдинків проти команд із Туреччини: 13 перемог, 7 нічиїх та 7 поразок. Натомість Самсунспор вперше зіграє проти клубу з України.

Традиційно поєдинок киян у єврокубках, який розпочнеться о 22:00 (за київським часом), можна буде переглянути на платформі MEGOGO. Поєдинок буде доступний на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч можна буде переглянути безплатно у прямому ефірі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах

Ще перед грою донецького Шахтаря свій старт візьме аналітична студія, ведучим якої буде Віталій Кравченко. До нього доєднаються колишні гравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Студія розпочнеться о 18:30 (за Києвом).

Коментаторами матчу Самсунспор – Динамо стануть Олександр Новак і Віталій Похвала.

Останні новини про Динамо перед матчем із Самсунспором?