Поєдинок Самсунспор – Динамо відбудеться у місті Самсун на арені "Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium". Початок зустрічі – о 22:00 (за Києвом), інформує 24 Канал.

Що відомо навколо матчу Самсунспор – Динамо?

Кияни вперше зіграють проти цього турецького суперника. За спиною Динамо 27 ігор проти опонентів із Туреччини. Найбільше "біло-сині" грали проти Бешикташа – 12 разів (6 перемог, 2 нічиї та 4 поразки). Також український клуб грав проти: Фенербахче (8), Бурсаспор (2), Трабзонспор (4) та Галатасарай (1). Загалом у киян доволі непогана статистика ігор проти турецьких клубів – 13 звитяг, 7 мирових та 7 поразок.

Натомість Самсунспор вперше зіграє проти опонента з України.

Відзначимо. Динамо стартувало в основному раунді Ліги конференцій-2025/2026 із поразки від англійського Крістал Пелес 0:2. Водночас Самсунспор мінімально здолав на виїзді варшавську Легію 1:0, з якою у 2-му турі зіграє Шахтар Донецьк.

У пабліках та пресі все більше обговорюють можливий відхід Олександра Шовковського із Динамо через незадовільну гру команди. Колишній футболіст столичного гранда Віктор Леоненко припустив в інтерв'ю Спорт-Експрес Україна, який матч киян стане ключовим для СаШо на посаді головного тренера команди.

"Це найстрашніше, що гри немає. Думаю, Шовковський і сам не зможе пояснити, у що грає його команда. Матчі киян реально нецікаво дивитися. Від Динамо вже відвертаються люди, які вболівали за клуб 40 – 50 років. Думаю, кубкова гра проти Шахтаря буде головним матчем для Шовковського. Про єврокубки і говорити нема чого, ми там просто мучимося. Для нас зараз всі команди складні", – сказав Леоненко.

Водночас інший ексгравець Динамо Олег Саленко заявив, що Шовковський не справляється з роллю тренера киян, тому закликав звільнити колишнього голкіпера.

Прогноз Favbet

Динамо не є фаворитом даного протистояння по лінії Favbet. Перемогу киян оцінюють у 3,85. Натомість на звитягу Самсунспора дають коефіцієнтом 2 рівно. Нічия – 3,55.

Обидві команди заб'ють: так – 1,83; ні – 1,97.

Якщо перший тайм переможно закінчать господарі, то вже не відпустять трьох очок 1 тайм/матч (П1/П1) – 3,10.

Ймовірно, що гравці Самсунспора першими розмочать нулі на табло – 1,71. А от на перший гол у матчі від підопічних Шовковського дають 2,52.

Яка вірогідність того, що у поєдинку буде пенальті? Так – 2,85; ні – 1,39.

Чи буде нічия в одному із таймів: так – 1,48; ні – 2,46.

