Диявол ховається у дрібницях, – Шовковський відверто прокоментував провал Динамо в матчі ЛК
- Київське Динамо програло турецькому Самсунспору з рахунком 0:3 у другому турі Ліги конференцій.
- Головний тренер Динамо, Олександр Шовковський, відзначив складність ситуації в Україні, яка впливає на гру команди, але запевнив, що команда буде готуватися до кожного матчу та прагнути покращити своє турнірне становище.
У четвер, 23 жовтня, відбулися матчі другого туру Ліги конференцій. В одному з них київське Динамо на виїзді грало проти турецького Самсунспора.
Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Після фінального свистка Олександр Шовковський взяв участь у традиційній післяматчевій пресконференції, де підбив підсумки гри, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.
До теми Жодного удару у площину воріт: Динамо ганебно програло Самсунспору у Лізі конференцій
Що сказав Шовковський після поразки Самсунспору?
Головний тренер "біло-синіх" заявив, що він намагається не перекладати погані результати команди на війну та тяжкі умови, в яких опинилися через це українські клуби. Проте це важливий фактор і його варто враховувати.
"Давайте будемо відвертими: хто б що не говорив, а ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Я перестав про це говорити, тому що й так нас багато критикують за те, що ми перекладаємо наші невдачі на те, що відбувається в Україні. Але відверто кажучи, це не можна пропустити повз увагу чи не дивитися на це. До нас не хочуть їхати гравці, які можуть підсилити команду або вимагають якісь шалені та нереальні в наших реаліях зарплати.
Дуже непросто бути конкурентоспроможними, розраховуючи лише на свою академію. Коли у 2022 році почалася війна, багато хлопців з нашої ДЮФШ залишили територію України й зараз успішно грають в Іспанії, Італії Німеччині та інших країнах. Це ті гравці, які мали підсилювати Динамо та бути в основній команді. Сьогодні ситуація дуже непроста не лише для футболу, а й для всієї країни. Це очевидні моменти, але я перестав про них говорити, бо вже усім набридло. Тому я намагаюся говорити безпосередньо про якість гри", – сказав Шовковський.
Також наставник киян відповів на запитання про Аліу Тіаре, який припустився двох результативних помилок. Він заявив, що не погоджується з тим, що сенегалець "привіз" два голи та назвав ключові моменти поєдинку.
Я не згоден, що було дві помилки, але ми не можемо виходити з роздягальні вже поступаючись 0:1. Безумовно, такі помилки впливають на дії команди та результат в цілому. Хоча за рахунку 0:1 ми мали чудову нагоду, яку потрібно було використовувати – коли ми не забили в порожні ворота. Це теж помилка, яка вплинула на підсумковий результат. Як я вже казав, диявол ховається у дрібницях. На жаль, ці дрібниці останнім часом грають не на нашу користь. Ми припускаємося помилок як в організації оборони, так і в атаці, коли не реалізовуємо свої моменти,
– заявив тренер Динамо.
Після цього Олександр Шовковський розповів про плани команди, яка зазнала двох поразок у стартових турах Ліги конференцій. Він заявив, що кияни не будуть "зливати" єврокубковий турнір.
"Ми будемо готуватися до кожної гри та прагнутимемо покращити своє турнірне становище, здобувати перемоги та залікові пункти", – пообіцяв спеціаліст.
До слова. Наступний матч київське Динамо проведе 26 жовтня проти Кривбаса, який очолює турнірну таблицю УПЛ після дев'яти турів. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Нагадаємо, що також у Лізі конференцій напередодні зіграв донецький Шахтар. "Гірники" поступилися варшавській Легії з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний гол уже в компенсований час.
Як Динамо виступає в сезоні-2025/2026?
Кияни після успішної попередньої кампанії, коли стали чемпіонами України, впевнено розпочали й нову, пройшовши Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Гарний був початок і в УПЛ – чотири стартові перемоги, але після цього вже в п'яти матчах поспіль динамівці зіграли внічию й наразі посідають третє місце в турнірній таблиці.
Єврокубкову кампанію після проходу мальтійців "біло-сині" поки провалюють. Вони спочатку вилетіли з Ліги чемпіонів від кіпрського Пафоса, а згодом і з Ліги Європи – від Маккабі Тель-Авів. Врешті-решт Динамо опинилося в основному етапі Ліги конференцій, де зазнало поразок від Крістал Пелес і Самсунпора, не забивши жодного гола. Після двох турів підопічні Шовковського посідають 34 місце в турнірній таблиці ЛК.
Наразі кияни мають 6-матчеву безвиграшну серію.